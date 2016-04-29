Ресурсный центр "Левобережье" реализовал проект по поддержке местной демократии в Киеве

Киев. 29 апреля. УНИАН. Ресурсный центр «Левобережье» способствует развитию местной демократии и помогает инициативным группам и активистам создавать органы самоорганизации населения.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя правления Киевского городского отделения Ассоциации содействия самоорганизации населения, директор РЦ «Левобережье» КГО Ассоциации, заместитель руководителя проекта Александр Чунаев.

По его словам, центром реализован проект по поддержке местной демократии в Киеве.

Чунаев сообщил, что цель проекта - содействие способности киевлян реализовать предусмотренные законодательством формы непосредственного народовластия и местной демократии. «Одним из инструментов реализации этой цели стало преобразование Ресурсного центра «Левобережье» КГО Ассоциации в ресурсный центр содействия развитию местной демократии в Киеве и инициирование им вопроса реформирования главного уставного документа столицы», - сказал Чунаев. Он отметил, что проект начался 5 мая 2015 года и завершается сегодня.

«Нам удалось в течение деятельности проекта принять несколько фундаментальных документов. Деятельность центра была распространена не только на самоорганизацию, местное самоуправление и общественное участие, было проанализировано законодательство, была проработана общая аналитическая записка и составлен реестр актов», - сообщил Чунаев.

По его словам, на базе Ресурсного центра, который существует с 2011 года, проводилась работа по поддержке людей в их стремлении развития демократии в Киеве. «Мы видим этот путь как образование новых органов самоорганизации населения (ОСН), мы больше ориентируемся на создание микрорайонных ОСН, поскольку они наиболее действенны в своей деятельности, но на сегодняшний день является актуальной тема и домовых ОСН», - сказал Чунаев.

По его словам, в этом году был сделан упор на подготовке проекта устава территориальной громады Киева в новой редакции.

Чунаев сообщил, что в январе этого года общественные организации обратились к Киевскому городскому председателю, секретарю Киевсовета и председателям пяти депутатских фракций относительно участия в процессе разработки устава столицы.

«Поскольку мы у нас нет внятной реакции городских депутатов, мы пошли путем введения общественного обсуждения устава снизу через механизм выступления перед общественными советами при райгосадминистрациях», - сказал Чунаев.

Кроме того, общественные организации вручили заместителю председателя КГГА пакет наработанных в этом направлении документов. «Таким образом проект завершается, но мы продолжим общественное обсуждение наших документов по возможности в высших общественных советах и активизируем свое участие в депутатской среде по лоббированию проекта решения Киевсовета о введении общественного обсуждения этого документа», - сказал он.

Член правления КГО Ассоциации содействия самоорганизации населения, руководитель общественного союза «Ассоциация органов самоуправления города Киева» Валерий Гуманенко в свою очередь сообщил, что заместитель председателя КГГА Алексей Резников сейчас возглавляет рабочую группу, которая будет нарабатывать новый устав города Киева.

«Нас предлагают в Общественный совет при этой комиссии, которая будет нарабатывать устав нашего города в дальнейшем, и я надеюсь, наши предложения будут приняты», - добавил он.

В свою очередь председатель правления Киевского городского отделения Ассоциации содействия самоорганизации населения Татьяна Кириллова отметила, что деятельность ресурсных центров решено расширить и теперь они также занимаются вопросами местной демократии. Она сообщила, что такие центры существуют, в частности, в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях, а также на Западной Украине и в Киеве.

«Деятельность ресурсных центров является разноплановой, начиная с контроля за качеством жилищно-коммунальных услуг, участия общественности в жизни города, разработки уставов и нормативно-правовых актов... Также они активно занимаются процессами добровольного объединения территориальных громад, которые в настоящее время происходят в Украине», - сказала Кириллова.