В Киеве 19-20 мая состоится Международный конгресс с участием ведущих иностранных пластических хирургов

Киев. 11 мая. УНИАН. В Киеве 19-20 мая состоится Международный конгресс «Инновационные технологии хирургического и нехирургического омоложения лица» с участием ведущих иностранных пластических хирургов.

Как отметил на пресс-конференции в УНИАН кандидат медицинских наук, национальный секретарь Международной ассоциации пластических и эстетических хирургов (ISAPS) Павел Денищук, мероприятие такого уровня пройдет в Украине впервые.

«Такого уровня «десанта» специалистов по пластической хирургии в Украине еще не было. Приедут, в частности, профессор пластической хирургии Алан Фогли (Франция), Алекс Верпаэле (Бельгия) и другие известные специалисты. Учебная программа заинтересовала специалистов из Молдовы, Беларуси, Казахстана, Польши, Болгарии, других стран. Все они будут иметь возможность поучиться у всемирно известных коллег», - сказал Денищук.

Он подчеркнул, что в рамках мероприятия состоятся уникальные события, в частности, проект «Живая хирургия», когда известные хирурги сделают четыре операции, которые будут транслироваться в зале конгресса.

«Базовой линией учебного процесса станет «Живая хирургия». Специалисты смогут в ходе операций комментировать и задавать вопросы оперирующим хирургам. Это учебный проект, который дает возможность молодым хирургам изучить мировые наработки. Такой вариант обучения очень популярен в мире, подобные обучающие проекты проходят во многих странах. Украина в этом плане отставала. В то же время значительной проблемой среди пластических хирургов является то, что некоторые начинают оперировать только прочитав статью в отраслевом журнале. Поэтому на отдельной секции будем обсуждать вопросы безопасности в пластической хирургии. Планируется обнародование обращения по этому поводу в Минздрав и к пациентам», - отметил Денищук.

По его словам, на конгрессе будет также и теоретическая часть - специалисты будут читать лекции, доклады, состоятся круглые столы.

«Конгресс направлен на то, чтобы поднять пластическую хирургию в Украине на еще более высокий уровень. Я уверен, что это событие станет традиционным, ежегодным. Уровень нашей пластической хирургии в последние годы существенно повысился. Украинские хирурги учатся, имеют опыт, наработки, некоторые уже делятся своим опытом в различных странах», - подчеркнул Денищук.