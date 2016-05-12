Nestle в 2016 году вдвое увеличит финансирование программы здорового питания для украинских детей

Киев. 12 мая. УНИАН. Один из крупнейших производителей продуктов питания в мире - швейцарская корпорация Nestle - в текущем году планирует в два раза увеличить финансирование программы "Абетка харчування", направленной на развитие культуры здорового питания среди украинских детей.

Об этом сообщил генеральный директор Nestle в Украине и Молдове Ансгар Борнеманн в Киеве на пресс-конференции в УНИАН.

"В 2016 году мы удвоим инвестиции на поддержку инициативы, и планируем привлечь к этой программе более 300 тысяч детей", - сказал Борнеманн, добавив, что объем финансирования составит более 1 млн грн.

По его словам, программа "Абетка харчування" была разработана с учетом традиций питания и потребностей украинских детей, а также на основании проведенных исследований, с привлечением более 50 экспертов в разных сферах диетологии.

Борнеманн сообщил, что глобальная программа "Nestle здоровые дети" работает в 80 странах по всему миру.

Он также подчеркнул, что Nestle рассматривает работу в Украине в долгосрочной перспективе, поэтому компания активно внедряет программы по охране окружающей среды, энергосбережению, здоровому питанию украинцев, а также реализует образовательные программы.

"Мы видим Nestle как важную часть украинского сообщества и, следовательно, осознаем значение обязательств по отношению к обществу. Украина сейчас переживает трудные времена, и мы считаем, что компании могут и должны выполнять обязательства по уплате налогов, быть открытыми и вести прозрачную деятельность для борьбы с коррупцией и повышения социальных стандартов украинцев", - отметил он.

По словам Борнеманна, в 2007 году только 62% сырья закупалось в Украине, но до конца 2016 года Nestle намерена увеличить этот показатель до 76%.

"Важной целью является вывести агрорынок Украины на новый уровень. Также важное значение имеет помощь международных финансовых организаций в помощи модернизации оборудования для обрабатывающей промышленности Украины. Это помогло бы Украине быть не только поставщиком сырья, но и качественной готовой продукции на европейский рынок", - добавил он.

Присутствующий на пресс-конференции начальник отдела управления персоналом Nestle в Украине Юрий Демкович отметил, что компания активно привлекает молодых специалистов для работы в ней, в том числе активно способствует трудоустройству студентов.

"Nestle еще в 2013 году решила начать долгосрочную программу по трудоустройству молодежи. Обязательства, которые мы на себя взяли, - по Европе 20 тыс. молодых людей до 30 лет на следующие три года. Эта цифра уже почти достигнута. Nestle Украина в 2014-2015 годах взяла на работу 1245 молодых людей", - сказал Демкович.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в СМИ появилась информация, что компания Nestle рассматривает возможность покупки кондитерской компании Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, за 1 млрд долл.

Справка УНИАН. Nestlе S.A. (Швейцария) является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. Группе принадлежит 436 фабрик в 83 странах мира. Продукция Nestlе представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и столовой воды, а также кормов для домашних животных. В Украине Nestle принадлежат львовская кондитерская фабрика «Свиточ», торговые марки «Торчин» и «Мивина».

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/65149