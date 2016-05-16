Киев. 16 мая. УНИАН. В Киеве презентовали всеукраинский тур “Революція світогляду” ("Революция мировоззрения"), задачей которого является инициирование масштабных изменений в сознании украинцев, начало и осуществление модернизации общественных ценностей.

Тур презентовали сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель благотворительного фонда “Омріяна країна” Алексей Толкачев и основатель международного движения положительных действий «Right on Happiness».

По словам общественных деятелей, главная идея тура заключается в том, что изменения должны начинаться в сознании и сердцах людей. Только тогда, с повышением уровня культуры, в обществе могут измениться и качество общественных отношений, и качество отечественной политики, считают они.

"Главная проблема Украины - не в политике, не в законах, не в экономическом кризисе", - сказал Толкачев.

По его мнению, Украину от Европейского Союза отличает само качество общественных отношений.

"Нам не хватает гармоничных отношений в обществе ... морально-этической элиты, которая бы стала проводником общества в будущем", - сказал он.

Маршрут тура охватывает более 40 городов по всей стране, десятки тысяч людей смогут приобщиться к коммуникации в рамках этого гуманитарно-социального проекта, отметили его инициаторы.

Организаторы “Революція світогляду” ("Революции мировоззрения") стремятся поговорить с людьми о будущем, побудить людей мечтать и работать ради воплощения мечты. Также, по их словам, важный акцент будет сделан на необходимости сотрудничества между людьми.

Тур начнется 17-18 мая в Днепропетровске, 19 мая продолжится в Кривом Роге, 24 мая - в Одессе, 25 мая - в Николаеве, 26 мая - в Херсоне и далее - в других городах Украины.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/65281