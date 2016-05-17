В Киеве 10-12 июня пройдет первая международная выставка электромобилей Plug-in Ukraine

Киев. 17 мая. УНИАН. В Киеве 10-12 июня в выставочном центре “КиевЭкспоПлаза” пройдет первая международная выставка электромобилей Plug-in Ukraine, в ходе которой будут также будут представлены электростанции и комплектующие для данного транспорта.

Как сообщил в ходе пресс-конференции в УНИАН один из организаторов выставки, директор компании «Евроиндекс» Владимир Шмуклер, ее главной целью является популяризация экологического транспорта в Украине.

“Это не автосалон. Это выставка, посвященная развитию электротранспорта в стране. У нее три основных аспекта. Первый, безусловно, - это электромобили. Второе - это двухколесный электротранспорт. И третий аспект, без которого первые два не смогут развиваться, - это инфраструктура. Это зарядная инфраструктура, которая является очень важной, и которой в стране практически нет”, - сказал Шмуклер.

Шмуклер также отметил, что всего в Украине уже продано около 1 тыс. электромобилей, и до 2020 года ежегодный импорт электромобилей может составить до 10 тыс. единиц.

При этом он отметил, что существует несколько препятствий для развития украинского рынка электромобилей.

“Первая проблема - это отсутствие инфраструктуры. Второе - это отсутствие государственной программы поддержки”, - добавил он.

Как отметил один из организаторов выставки, руководитель проекта Emobilis Сергей Никулин, Украина существенно отстает от европейской тенденции роста продаж электромобилей.

“Для нашей страны очень важно, чтобы люди знали, что такое электромобиль, что он есть и что рынок развивается. В 2015 году из 46 тыс. проданных в Украине автомобилей только 1% составили электромобили”, - сказал Никулин.

При этом он подчеркнул, что даже в Норвегии, которая является одним из главных популяризаторов экотранспорта и которая стала четвертой страной, в которой продажи электромобилей превысили 100 тыс. единиц, люди обращаются с вопросами: как управлять электромобилем, где его заряжать и т. д.

Как отметил в ходе пресс-конференции генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД), которая выступила одним из партнеров выставки, Олег Назаренко, Украина сейчас не может себе позволит внедрить систему госкомпенсации за покупку экотранспорта, как это предусмотрено в большинстве развитых стран, но сейчас идет работа по упрощению системы налогообложения на покупку такого транспорта.

“Мы прекрасно понимаем, что наша страна находится в затруднительном положении. У нас не то что 17 тыс. долл., как в США, Франции или Германии, но даже 5-6 тыс. у нас никто делать не будет. Поэтому мы ставим перед собой реальные задачи. Говорим на уровне чиновников и с депутатами - никто не требует никаких возвратов из бюджета, просто считайте, что или эти электромобили не будут завозить вообще, или их завезут, но вы не получите ни копейки”, - сказал Назаренко.

Он также добавил, таким методом уже удалось добиться отмены пошлины на импорт электромобилей, а также идет доработка законопроекта №1912 об отмене НДС при покупке такого транспорта.

Организаторы также отметили, что на участие в выставке Plug-in Ukraine подали заявки более 30 компаний. В частности, как отметил Никулин, производители наиболее популярных электромобилей на выставке представлены не будут, поскольку не имеют официальных представительств в Украине. Но эти электромобили будут представлены компаниями-импортерами: Eco-cars, Oxygen, Electrocars Club и другими.

Также Шмуклер добавил, что в ходе выставки предусмотрены тест-драйвы электромобилей, мотоциклов, электровелосипедов, а владельцам электромобилей вход на выставку будет бесплатным.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель японской автомобильной корпорации Nissan в Украине, производителя наиболее популярного в мире электромобиля Nissan Leaf, сообщил УНИАН, что до первого квартала 2017 года компания не планирует начало официальных продаж в Украине своих электромобилей. По его словам, данное решение было принято в связи с незаинтересованностью украинского правительства в популяризации электромобилей и отсутствием соответствующей инфраструктуры.

25 ноября прошлого года Верховная Рада приняла закон, которым освобождаются от ввозной таможенной пошлины операции по ввозу в Украину транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями. Вместе с тем, Рада не приняла проект закона, предусматривающий временное, до 1 января 2020 года, освобождение от налога на добавленную стоимость и акцизного сбора с операций по ввозу и поставке на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Кроме того, в марте этого года, на вопрос планирует ли Министерство инфраструктуры представить стратегию создания и развития инфраструктуры для станций обслуживания и зарядки электромобилей, в министерстве ответили, что "сейчас в мире идет экспертная дискуссия, можно ли считать электромобили экологически чистым видом транспорта". Кроме того, в министерстве привели расчеты о вреде выработки электроэнергии, необходимой для зарядки такого транспорта, и отметили опыт Сингапура, правительство которого отказалось отнести электромобили к экологическому виду транспорта и отказалось предоставить им соответствующие преференции.