В Украине снимут фильм о крымскотатарской женщине, которая во время Второй мировой войны спасла почти 90 еврейских детей

Киев. 17 мая. УНИАН. С 11 июня известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев совместно с продюсером Иванной Дядюрой начнут съемки полнометражного художественного фильма «Её сердце» - о молодой крымскотатарской женщине Саиде Арифовой, которая во время Второй мировой войны спасла 88 еврейских детей, обреченных на гибель.

Об этом режиссер фильма Сеитаблаев сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам режиссера, фильм, который будет сниматься при поддержке Госкино, основан на реальных исторических событиях, когда крымскотатарская девушка Арифова в Бахчисарае в 1942 году спасла почти 90 еврейских детей от немецких оккупантов, представив детей как крымских татар, научила их своей культуре, молитвам и тому подобное, а потом второй раз спасла их от советского НКВД в 1944 во время депортации крымских татар, отдав детям их настоящие документы.

По словам Сеитаблаева, за временную оккупацию Крыма русскими 60-80% сцен будут снимать в Грузии, под Тбилиси, где украинские кинопроизводители совместно с грузинскими коллегами подобрали места, очень похожие на крымские. Остальные эпизоды киноленты будут снимать в Израиле, с которым сейчас по этому поводу продолжаются переговоры.

Говоря об актерском составе фильма, режиссер отметил, что он будет многонациональным: участие в съемках будут принимать украинцы, крымские татары, сербы, евреи. В то же время Сеитаблаев не назвал имя актрисы, которая сыграет главную героиню фильма, отметив, что это молодая и перспективная украинская актриса.

Продолжая тему, председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко подчеркнул, что Госкино было очень важно и актуально поддержать съемки фильма «Её сердце» в связи с актуальностью его тематики.

«После того как фильм выйдет в украинский прокат, он будет показан в Европе и, надеюсь, когда-нибудь будет показан в Крыму», - сказал Ильенко.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя актуальность фильма, отметил, что многие десятилетия по известным всем причинам крымские татары не могли на полный голос говорить о себе, о своей трагедии.

«То, что этот фильм снимется, - я буду очень счастливым человеком. Этот фильм всем нам дает дополнительные размышления о том, что пережили наши отцы и матери, наши народы. Таким фильмом, мне кажется, мы пытаемся спасти человечество. Пока человечество будет помнить о своем прошлом и о других - это его сохранит», - сказал Чубаров.