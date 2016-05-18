"Киевтранспарксервис" планирует до 2017 года обеспечить 120 тыс. паркомест в Киеве - директор

Киев. 18 мая. УНИАН. Коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис", являющееся единственным оператором парковок в столице, планирует до 2017 года увеличить количество паковочных мест в Киеве в три раза - до 120 тыс. паркомест.

Об этом в ходе пресс-конференции «Отчет о ста днях работы», которая прошла в информагентстве УНИАН, сообщил директор предприятия Артем Шамрай.

"Сейчас фактическое количество машиномест, которое определено решением Киевсовета, составляет 39 706 машиномест. Согласно утвержденной концепции, до 2017 года таких машиномест должно быть 120 тыс., и мы усилено над этим работаем", - сказал он.

Он также добавил, что сейчас в Киеве насчитывается 890 необустроенных паковочных площадок, из которых уже почти 700 парковок на завершающей стадии обустройства.

Шамрай также рассказал, что за отчетный период (100 дней – УНИАН) в рамках борьбы с неправильно припаркованными автомобилями с киевских улиц было эвакуировано 138 автомобилей, а доход от эвакуации составил 92 тыс. грн.

При этом он отметил, что предприятие не располагает достаточным количеством техники для эвакуации неправильно припаркованных автомобилей, что не позволяет эффективно бороться с нарушителями по всему Киеву.

"В центре должно работать как минимум 20 эвакуаторов, и локация парковок должна быть построена таким образом, чтобы эвакуаторы успевали их выгружать. В центре курсирует два эвакуатора. Не хватает рук - нарушителей много, а работающих эвакуаторов только два", - сказал Шамрай.

Чиновник также добавил, что за три месяца по результатам проверок на предприятии было уволено 52 человека, а общее состояние "Киевтранспарксервиса" на начало его работы оценивалось на грани банкротства, со стопроцентным сопротивлением к любым изменениям.

"Предприятие находится в критическом состоянии. Уровень коррупции и саботажа новых реформ и изменений приближается к 100%. Одна из первых фраз, когда я заступил на должность, была: "Молодой человек, куда вы лезете? Предприятие через месяц обанкротят". Часть из таких сотрудников уже уволены",- сказал Шамрай.

Он также призвал журналистов и общественных активистов способствовать реформированию предприятия, проводя скрытый мониторинг, а также выявлять нечистых на руку парковщиков или тех, кто ими представляется.

Как сообщал УНИАН, ранее Шамрай заявил, что "Киевтранспарксервис" планирует за счет оптимизации своей работы выйти в 2016 году на показатели прибыльной деятельности, тогда как за 2015 год предприятие получило 5,2 млн грн убытка.

Кроме того, он сообщил, что киевские власти планируют до конца года дополнительно привлечь 20 эвакуаторов для борьбы с неправильно припаркованными авто.

Шамрай был назначен директором коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» мэром Киева Виталием Кличко 29 января 2016 года.