Активисты обеспокоены возможным закрытием госпрограммы по лечению граждан Украины за рубежом

Киев. 18 мая. УНИАН. Активисты обеспокоены возможным закрытием государственной программы по лечению граждан Украины за рубежом.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Руководитель Фонда помощи онкобольным детям «Краб» Лариса Лавренюк отметила, что в Украине действует государственная программа по лечению больных за рубежом, в случае если страна не может предоставить гражданину надлежащее лечение.

"Для этого граждане собирают определенный пакет документов, подают его на рассмотрение в комиссию в Минздраве, собирается заседание рабочей группы и решается вопрос о направлении за границу ... Но сегодня существует угроза закрытия этой государственной программы. После проверки Счетной палаты звучат обвинения в адрес сотрудников Минздрава в неэффективной растрате средств", - сказала Лавренюк.

Участники мероприятия подчеркнули, что их, в частности, беспокоит рекомендация Счетной палаты прекратить практику направления на лечение украинских граждан без заключения соглашений с медицинскими учреждениями зарубежных стран.

Секретарь Комиссии по лечению за рубежом Минздрава Украины (2013 год - апрель 2016 года) Ольга Танюшкина заявила, что "это нереально в Украине, потому что Минздрав не имеет таких договоров".

"И будет ли это так быстро, как это делают волонтеры. И это фактически означает закрытие программы. Законодательными актами не предусмотрено заключение договоров. У нас все пациенты отправлялись на лечение по письменной договоренности. У нас были гарантии от клиник, что они берут наших пациентов. В случае остатка на счетах, остатки нам возвращали. Если заключать договоры между двумя странами, и каждый раз это новая клиника - это очень трудно и по срокам. Насколько легче это делают волонтеры", - сказала Танюшкина

По ее словам, за 3 года на лечение за границу за государственные средства выехали более 200 граждан Украины.

"Им были сделаны сложные операции, которые не делаются в Украине, в частности, трансплантации сердца, легких, пересадка костного мозга. Государственная программа по лечению за рубежом всегда вызывала интерес правоохранительных органов. Одна из последних проверок была проведена Счетной палатой, которая поставила под сомнение заключения наших врачей, считая, что тяжелобольных можно было лечить в Украине", - сказала Танюшкина.

Она сообщила, что в 2013-2014 годах на лечение украинских граждан за рубежом было выделено по 50 млн грн; в 2015-м - 203 млн грн, в этом году - также 203 млн грн.

"В феврале этого года мы отправили всех 50 больных, обратившихся с полным пакетом документов, на лечение за границу", - отметила Танюшкина.