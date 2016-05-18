Киев. 18 мая. УНИАН. Эксперты отмечают бездействие власти относительно признания факта вооруженной агрессии РФ против Украины и осуждают решение Шевченковского райсуда Киева, который отказался признать факт агрессии.

Об этом они заявили сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, инициатором которой выступило ОО «Открытая Украина» (проект «Открытый суд»).

Во время мероприятия эксперты дали оценку государственной политике в сфере защиты национальных интересов за два года вооруженной агрессии РФ против Украины.

«На сегодняшний день мы понимаем, что у высшего руководства страны нет видения как защитить государственный интерес», - сказал правозащитник, председатель ОО «Открытая Украина», руководитель проекта «Открытый Суд» Станислав Батрин.

В свою очередь, экс-генпрокурор (1991-1993), судья Конституционного Суда (2006-2015) Виктор Шишкин отметил, что непризнание факта вооруженной агрессии РФ является «преступным бездействием».

«У нас достаточно доказательной базы для установления факта вооруженной агрессии РФ против Украины», - подчеркнул он.

В то же время, чрезвычайный и полномочный посол Украины, судья Международного уголовного суда (2001-2005), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010) Владимир Василенко решение Шевченковского суда назвал «одним из доказательств, что у нас нет независимой судебной системы».

«Суд выполнил указание президента.... С точки зрения международного права и нашего национального, такая позиция властей является некомпетентной и безответственной. С точки зрения интересов украинских воинов, которые продолжают гибнуть, давая отпор вооруженной агрессии, - является преступной и вредной», - считает Василенко.

По его мнению, президент Украины должен был создать координационный орган, который занялся бы подготовкой консолидированной претензии к государству-агрессору.

«В ней необходимо четко привести и юридически оформить доказательства, свидетельствующие о том, что имеет место вооруженная агрессия РФ, подсчитать ущерб, который понесла Украина в ходе агрессии, определить объем претензий к России, определить совершение военных преступлений и преступлений против человечности, объем ущерба, причиненный преступлениями, и эту консолидированную претензию по дипломатическим каналам нужно предъявить РФ как государству-агрессору.... Одновременно эта претензия должна быть направлена в ООН и распространена в этой организации как документ ООН. Это будет мощный источник ознакомления всего мирового сообщества с позицией Украины и фактами, которые свидетельствуют о вооруженной агрессии», - подчеркнул Василенко.

Председатель Украинского юридического общества, общественный деятель Олег Березюк убежден в том, что суду было бы просто подтвердить общеизвестный факт относительно агрессии РФ против Украины.

«Но суд вместо того, чтобы подтвердить факт, отрицает реальные вещи, потому что он не является независимым, а полностью выполняет указания АП, а возможно, даже и самого президента. Ибо сегодня за безопасность страны, ее обороноспособность отвечает Верховный главнокомандующий», - подчеркнул эксперт.

Член координационного совета общественной правозащитной организации Всеукраинское движение "Сила права" Андрей Сенченко отметил, что позиция, которую занял представитель президента в Шевченковском суде во время рассмотрения дела о признании факта вооруженной агрессии РФ против Украины, ставит под угрозу возможность реализации законных прав граждан Украины на компенсацию от страны-агрессора.

В то же время генерал-лейтенант Александр Скипальский считает, что в нынешней ситуации наиболее опасной является «политика разрушения добровольческого движения и компрометация волонтерского движения». Он также убежден, что добровольческие движения в Украине должны объединиться.