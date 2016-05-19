На местном уровне все без исключения представители политических сил занимаются коррупцией – эксперты

Киев. 19 мая. УНИАН. На местном уровне все без исключения представители политических сил занимаются коррупцией.

Об этом председатель Центра «Эйдос» Виктор Таран заявил на пресс-конференции в УНИАН, комментируя данные мониторинга деятельности органов местной власти со стороны общественных деятелей.

По словам эксперта, несмотря на то, что лидеры политических партий на всеукраинском уровне демонстрируют готовность и содействие в борьбе с негативными проявлениями коррупции, на местах представители этих партий - депутаты и мэры - придумывают самые разнообразные схемы для собственного обогащения.

Также Таран отметил, что наиболее распространенными злоупотреблениями на местном уровне являются передача представителями власти через коррупционные схемы коммунального имущества громады в аренду своим приближенным лицам, распределение между фракциями в горсоветах или приближенным к мэру лицам должностей руководителей коммунальных предприятий, незаконное обогащение на тендерах, злоупотребление средствами местных бюджетов.

При этом, по словам Тарана, правоохранительные органы и суды «почему-то не замечают этих нарушений».

В свою очередь эксперт Института политического образования Александр Солонтай считает, что с передачей полномочий на места в рамках децентрализации уровень коррупции в местных органах власти только увеличится.

«По мере передачи полномочий вниз ситуация будет усложняться. В частности, на местах будут создаваться центры административных услуг, также сельские и поселковые советы получат больше финансов и больше полномочий ими распоряжаться. Противопоставить такой тенденции нужно не столько государственный контроль, сколько ужесточать общественный контроль, потому что только он может обеспечить участие громады в управлении, и тогда вопрос коррупционных рисков будет снят сам по себе», - уверен Солонтай.

По его мнению, в случае продолжения избрания депутатов местных советов по партийным спискам, ситуация кардинально не изменится, поскольку вместо одного коррумпированного депутата по списку той или иной партии в совет пройдет другой.