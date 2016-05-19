Правозащитники призывают парламентариев убрать из УК статью 391, которая предусматривает наказание осужденных за незначительные нарушения
Киев. 19 мая. УНИАН. Правозащитники призывают народных депутатов убрать из Уголовного кодекса Украины статью 391, которая предусматривает наказание в виде дополнительного осуждения лица, уже отбывающего наказание, за незначительные нарушения режима.
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель Центра информации о правах человека Татьяна Печончик и адвокат Украинского Хельсинкского союза по правам человека Олег Левицкий.
По словам Левицкого, указанная статья появилась в Уголовном кодексе УССР в 1983 году и без каких-либо изменений или дополнений была перенесена в Уголовный кодекс Украины.
Печончик отметила, что правозащитники проанализировали Единый государственный реестр судебных решений за последние пять лет и выявили более 500 приговоров, вынесенных судами по указанной статье, при этом из них лишь три были оправдательными.
Как отметили правозащитники, заключенный по этой статье может получить дополнительно к имеющемуся у него сроку наказания еще от 1 до 2 лет за то, что: спал не на своем месте, содержал в антисанитарном состоянии свою тумбочку, отказался убирать помещение, команду "Подъем!", выйти на завтрак, надеть форму единого образца, был в строю небритый и др.
«Как правило, за такие нарушения должно накладываться адекватное наказание - выговор, внеочередная уборка и т.п. Но считать такие проступки уголовно наказуемыми, - абсурд!» - отметила Печончик.
В свою очередь адвокат Левицкий добавил, что "эта норма приводит к тому, что на практике администрация колонии привлекает к уголовной ответственности на свое усмотрение за действия человека, которые не представляют никакой опасности для окружающих и являются источником для злоупотреблений". "Эту статью нельзя изменить, усовершенствовать. Она должна быть только отменена, невыполнение требований администрации исправительной колонии - декриминализированы. А для этого в Верховной Раде давно зарегистрирован законопроект 2708, который надо проголосовать", - отметил Левицкий.
***Статья 391 Уголовного кодекса Украины (злостное неповиновение законным требованиям администрации учреждения исполнения наказаний или другое противодействие администрации в законном осуществлении ее функций лицом, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или в виде лишения свободы, если это лицо за нарушение требований режима отбывания наказания подвергалось в течение года взысканию в виде перевода в помещение камерного типа или переводилось на более строгий режим наказания).