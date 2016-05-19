Местные депутаты создают "атипичные коалиции", чтобы разворовывать имущество и деньги - эксперт

Киев. 19 мая. УНИАН. Местные депутаты создают "атипичные коалиции", чтобы разворовывать имущество и денежные средства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель центра "Эйдос" Виктор Таран.

"Представители политических партий на местах в условиях отсутствия реальных партий имеют одну цель - дорваться до ресурсов, чтобы дерибанить имущество. Поэтому на местах мы видим такие "атипичные коалиции", когда объединяются полярные политические силы. Например, в Ужгороде, это коалиция БПП и "Видродження", в Запорожье - Опоблока и "Самопомочи", - отметил Таран.

Также он заявил, что с целью систематизации и выявления признаков коррупции в деятельности местных депутатов и мэров городов будет создано Всеукраинское движение общественных инициатив "Под контролем".

"Сейчас к участию в движении присоединились более 20 организаций со всей Украины. Членами движения стали организации, которые последовательно борются с коррупцией в своих регионах: "Тендер и змова" (Львов), Центр общественной активности "RESULT" (Винница), "Бюро анализа политики" (Сумы), "Степь" (Запорожье), "МОСТ" (Херсон) и другие", - отметил Таран.

Движение сосредоточится на поиске коррупционных схем в городских и областных советах всех регионов Украины.

"После выявления фактов коррупции активисты движения будут передавать информацию в НАБУ и Генпрокуратуру с требованием привлечь местных политиков к ответственности" , - отметил другой участник пресс-конференции, эксперт "Эйдоса" Глеб Каневский.