Кива обратится с иском к Саакашвили за причисление его к "криминальным авторитетам"

Киев. 19 мая. УНИАН. Экс-начальник Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины Илья Кива будет подавать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к председателю Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили в связи с причислением его к «криминальным авторитетам».

Об этом Кива заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«По заявлениям, сделанным в мой адрес некоторыми госслужащими, однозначно будут исковые заявления в суд», - сказал Кива.

В то же время его адвокат Алексей Шевчук отметил, что защитники через суд потребуют от председателя Одесской ОГА опровергнуть заявление о Киве.

«На сегодняшний день мы (адвокатская контора - УНИАН) приняли предложение господина Кивы обратиться с иском к господину Саакашвили. Мы будем требовать от господина Саакашвили опровергнуть недостоверную информацию, что господин Кива – «криминальный авторитет». Мы будем говорить о назначении и проведении комплексной лингвистической экспертизы высказываний», - сказал Шевчук.

По его словам, соответчиками по делу будут проходить ряд СМИ, которые обнародовали эти высказывания, будут вызваны свидетели, в том числе и премьер-министр Владимир Гройсман.

«У нас не будет иска о возмещении материального ущерба... Я уверен, что это будет длительный процесс, но интересный. Иск будет подан на этой неделе. Если нет - то в первый-второй день следующей», - сказал адвокат.

Он добавил, что иск будет подан либо в Киеве, либо в Одессе.