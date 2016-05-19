Кива считает, что его увольнение ослабит роботу Департамента по борьбе с наркопреступностью

Киев. 19 мая. УНИАН. Экс-начальник Департамента по борьбе с наркопреступностью Илья Кива считает, что с его увольнением работа в этом подразделении Национальной полиции ослабится.

Об этом Кива заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"У меня не было слабых мест в департаменте. У меня не было ошибок. Я считаю, что дальнейшие действия, направленные на пользу борьбы с наркомафией, ослабнут. Потому, что у меня нет уверенности в том, что следующий руководитель с таким же остервенением будет бороться с наркопреступностью, зная о том, что он может быть выкинут на улицу. Я не беру денег! А в нашей системе это - исключение. До сих пор", - сказал Кива. Он добавил: "Все последние заявления, сделанные в отношении меня, что я - "уголовный авторитет", что я - "коррупционер", это - плевок во всех нас (сотрудников Департамента - УНИАН), в то, что мы сделали и делаем".

Кива предположил, что «инициаторами его смещения с должности и предшествовавшей этому массированной черной пиар-кампании стоят определенные мафиозные структуры», в том числе и - лица контролирующие фармацевтический рынок страны, за упорядочение и контроль продажи наркосодержащих лекарств которого взялись сотрудники департамента.