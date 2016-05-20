Правительство должно принять меры для повышения уровня безопасности на дорогах и сокращения жертв от ДТП - активисты

Киев. 20 мая. УНИАН. Украинское правительство должно принять меры для повышения уровня безопасности движения на дорогах и сокращения смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Об этом на пресс-конференции "Проблемы государственного управления безопасностью дорожного движения", которая прошла в УНИАН, сообщил председатель Всеукраинской общественной организации "Общественный комитет транспортной безопасности" Юрий Папировый.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась с аварийностью в нашей стране. Также обеспокоены еще и тем, что в Украине нет предпосылок и желания проявить политическую волю для решения вот этих вопросов и смертности на дорогах", - сообщил Папировый.

По его словам, сейчас ни один орган власти не несет ответственности за критическую ситуацию с безопасностью дорожного движения, которая сложилась в стране.

"Сейчас требование одно - при Кабинете министров должен быть создан правительственный орган, в составе Кабинета министров и под руководством первого вице-премьера, который будет нести за это ответственность, контролирующий орган, который и будет координировать работу всех министерств, причастных к безопасности дорожного движения", - отметил Папировый.

Как сообщил в ходе пресс-конференции председатель Киевской городской организации общественно-политического движения Валентина Наливайченко "Справедливость" Виктор Думенков, уровень смертности на дорогах в нашей стране сравним с потерями украинских военных в ходе проведения Антитеррористической операции на востоке Украины.

"На сегодняшний день актуальность проблемы безопасности дорожного движения очень высокая. Ежегодно в авариях погибают около 5 тыс. людей и более 37 тыс. получают травмы. Эта цифра поражает. Сейчас можно говорить, что в Украине открыт "второй фронт", который по количеству жертв можно приравнять к войне на Востоке. Это - украинские дороги", - сказал активист.

По его словам, уровень риска гибели на дороге - в 5-6 раз выше, чем в развитых европейских странах.

"Мы можем смело говорить об угрозе национальной безопасности", - подчеркнул Думенков.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за бездействия центральных органов власти, а также высокого уровня коррупции в профильных ведомствах и правоохранительных органах.

Он также добавил, что помимо реформ в высших органах власти, также нужно проводить разъяснительные работы с водителями и пешеходами, поскольку в большинстве случаев причиной аварий на дорогах является человеческих фактор.

Активисты также призвали всех неравнодушных к этой проблеме граждан к сотрудничеству с целью борьбы за безопасность на украинских дорогах.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 16 мая стартовала неделя безопасности дорожного движения.