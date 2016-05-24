Экологи заявляют о бездействии прокуратуры и Госэкоинспекции Ивано-Франковской области при борьбе с браконьерством в парке "Гуцульщина"

Киев. 24 мая. УНИАН. Прокуратура и Государственная экологическая инспекция в Ивано-Франковской области бездействуют при борьбе с браконьерством в Национальном природном парке «Гуцульщина». Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

«Национальный парк «Гуцульщина» неоднократно сообщал (о браконьерстве – УНИАН) различным органам в Ивано-Франковской области: Госэкоинспеции и прокуратуре. Никакой реакции не было. Браконьерство продолжается», - сказал он.

Борейко отметил, что из-за несовершенства законодательства часть территории парка принадлежит другим землепользователям, которые не всегда выполняют требования дирекции парка. По его словам, браконьеры сконцентрировались на территории одного из таких землепользователей парка - в Кутском лесхозе.

Эколог сообщил, что на территории лесхоза расположены несколько охотничьих вышек, рядом с которыми находится место прикормки диких кабанов, оленей и косуль.

«Кабаны приходят есть прикормку, а олени и косули - полизать соль. В это время их бьют с вышки, которая находится в 5 метрах. Это не охота, а тир какой-то. Это убийство прирученного животного», - добавил Борейко.

Кроме того, свинец, который используют охотники, вредит экосистеме парка при попадании в воду или землю.

Присутствующий на пресс-конференции исполняющий обязанности директора Национального парка «Гуцульщина» Василий Пророчук сообщил о том, что в парке находится более 1300 видов животных, из которых около 85 видов занесены в Красную книгу.

«У нас около 30 оленей, около 300 косуль, куча зайцев. 5 лет назад к нам зашла медведица на кормежку. В прошлом году уже было 5 медведей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство лесных ресурсов планирует в этом году создать специальную охотничью службу для защиты от браконьеров диких животных, в частности, занесенных в Красную книгу зубров.

Национальный природный парк «Гуцульщина» создан в 2002 году приказом президента Украины. Парк находится в Косивском районе Ивано-Франковской области и охватывает площадь 32,2 тыс. га, из которых 7,6 тыс. га находятся в постоянном пользовании парка, а 24,7 тыс. га включены в его состав без изъятия у землепользователей. На территории парка выделены зоны: заповедник, зона регулируемой рекреации, зона стационарной рекреации и хозяйственная часть.