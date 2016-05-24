В Киеве 27-28 мая на международном конгрессе психоаналитики обсудят восприятия современниками понятия Родины

Киев. 24 мая. УНИАН. 27-28 мая в Киеве состоится Международный психоаналитический конгресс на тему: "Родина. Что это означает для нас сегодня?", на который съедутся более 150 делегатов из разных стран мира.

Об этом доктор философии, психоаналитик, основатель и ректор Международного института глубинной психологии (Киев), президент Украинской Ассоциации психоанализа Светлана Уварова сообщила на пресс-конференции в УНИАН. Мероприятие организовано Украинской ассоциацией психоанализа и Международным институтом глубинной психологии.

Как отметила Уварова, тема определения Отечества является постоянным предметом дискуссий политиков, культурологов, социологов, философов. На мероприятии психоаналитики, как люди, которые имеют дело с индивидуальной и массовой психологией, подсознанием и человеческой душой, будут выражать свое мнение по этому поводу. Предполагается, что впервые в истории отечественные и зарубежные, всемирно известные психоаналитики попытаются дать психоаналитический взгляд определения Родины и прояснить психологические истоки патриотизма, сепаратизма, регионализма и любви к Родине.

По ее словам, в Киев для участия в конгрессе приедут специалисты из Италии, Франции, Аргентины, Швейцарии, США, которые будут обмениваться представлениями о том, что такое Родина в каждом конкретном случае, для каждого представителя национальности и государства.

«Именно психоаналитики являются теми специалистами, к которым в периоды социальных перемен, социальных событий обращается очень много людей. Кроме того, третье тысячелетие принесло серьезные изменения в той среде обитания, в которой живет современный субъект. Научно-технический прогресс очень изменил наши возможности взаимодействия и коммуникации. Сегодня изменены границы мира и через процессы глобализации, миграции. Это все ставит перед нами задачу переосмысления темы «Родина», и поэтому мы пригласили специалистов из разных стран и континентов для участия в обсуждении этого вопроса», - сказала Уварова.

Она сообщила, что Конгресс посвящен 15-летию со дня основания Международного института глубинной психологии.

Мероприятие пройдет во Дворце творчества детей и юношества на Печерске.

Кроме того, как сообщила Уварова, в рамках предконгрессной программы пройдут два круглых стола. Один из них - на тему: «Родина и современность» - состоится в Международном институте глубинной психологии при участии самых известных деятелей культуры, а также политиков, ученых, представителей духовенства, Меджлиса крымскотатарского народа.

Второй круглый стол пройдет 26 мая также в помещении Института и будет посвящен детству, принимая во внимание то, что дети являются продолжением, носителями идей любви к Родине. На мероприятие соберутся представители различных общественных организаций, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, специалисты, работающие с детьми, и другие.