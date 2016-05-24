Экс-начальник Департамента полиций по борьбе с наркопреступностью Кива решил вернуться в зону АТО и баллотироваться в парламент

Киев. 24 мая. УНИАН. Бывший начальник Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Илья Кива заявил, что отказался от предложения министра внутренних дел Арсена Авакова перейти на службу в МВД и решил пойти в Национальную гвардию, чтобы вернуться в зону проведения антитеррористической операции.

Об этом Кива заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, Аваков предложил ему возглавить в МВД Департамент по делам ветеранов АТО.

"Это - достойная должность. Но я рассмотрел его предложение, взвесил все "за" и "против". Я решил пойти на повышение, а для меня повышение - это окоп ... Я написал рапорт на имя командующего Национальной гвардии. Рапорт подписан, сейчас идет мое принятие. Иду солдатом. Я вижу себя на передовой, там, где честные люди, там, где правильные понятия и понятный агрессор. Здесь, в этой прогнившей системе, поверьте, я чувствовал себя дискомфортно", - заявил Кива.

Он сообщил, что Союз ветеранов АТО принял решение выдвинуть его кандидатом в народные депутаты в 183-м округе в Херсонской области на промежуточных выборах 17 июля, и он согласился на это предложение. "Я в Херсоне работал, знаю проблемы и не могу позволить еще одному коррупционеру дорваться до «корыта», - отметил Кива.

В то же время он сообщил, что уже подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к председателю Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили за то, что тот причислил его к "криминальным авторитетам". "Я подал иск на этого человека. И я добьюсь, чтобы прекратить такие шоу и необоснованную риторику", - сказал Кива.