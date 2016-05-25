Депутаты призывают правительство продлить действие украинских сертификатов для регистрации ввозимых авто

Киев. 25 мая. УНИАН. Депутаты Верховной Рады и участники рынка по импорту автомобилей призывают правительство продлить действие сертификатов, необходимых для регистрации ввозимых автомобилей, чтобы возобновить нормальную деятельность на рынке подержанных авто, который практически остановился в начале 2016 года в связи с принятым в 2012 году законом о техническом регулировании.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат Украины, сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Депутатский контроль» Геннадий Кривошея.

«Если Минэкономразвития не учло необходимый переходной период, мы просим сегодня сделать все для того, чтобы действующие сертификаты УкрСЕПРО можно было использовать хотя бы до конца этого года, чтобы сервисные центры могли и дальше работать и принимать их для регистрации автомобилей, - сказал Кривошея. – Я предлагаю эти предложения оформить в виде официального документа от нашего депутатского объединения «Депутатский контроль» и направить всем профильным министерствам».

По словам Кривошеи, 10 февраля вступил в силу принятый еще в 2012 году закон о техническом регулировании, который предполагает реформирование системы государственной сертификации, в том числе ввозимых в страну транспортных средств. Ранее для растаможивания и регистрации автомобилей необходимо было получить сертификат технического соответствия в украинской системе сертификации УкрСЕПРО. Такие сертификаты выдавали аккредитованные государственные и частные учреждения. Однако вступивший в силу закон предполагает передачу данных функций от Министерства экономического развития к Министерству инфраструктуры. В связи с этим Минэкономразвития в начале года выдало указ о том, что органы регистрации транспортных средств при Министерстве внутренних дел не должны принимать выданные до февраля сертификаты, хотя, по словам Кривошеи, срок действия таких сертификатов составляет 3 года и многие из них действительны до 2018 года. В то же время, Мининфраструктуры до сих пор не выдало новых правил сертификации, что привело к проблемам при регистрации авто.

Как отметил депутат, сегодня сертификацией, согласно решению Минэкономразвития, могут заниматься лишь 6 государственных институтов, тогда как раньше было более 100 частных и государственных учреждений, которые выдавали такие сертификаты. Это привело к удорожанию услуг с 300-400 грн до 3-3,5 тыс. грн, а также к созданию очереди на прохождение сертификации, которая на сегодня составляет более 5000 тыс. машин.

Глава правления общественной организации «Всеукраинская ассоциация импортеров автомототехники» Юрий Матчук сообщил во время пресс-конференции, что на рынке сложилась проблема, когда компании ввозят автомобили в страну, растаможивают их и продают населению, а граждане потом не могут поставить их на учет, поскольку в сервисных центрах МВД у них не принимают купленные ранее сертификаты УкрСЕПРО. «Если раньше компании завозили в Украину 300-400 подержанных автомобилей в день, то теперь не завозят и 100, а это рабочие места и налоги», - сказал Матчук. Также он отметил, что раньше Минэкономразвития вообще собиралось отменить сертификаты, однако, как теперь стало известно, Министерство инфраструктуры собирается делать новую систему сертификации. «Когда подписывали Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, то взяли на себя обязательства, что мы эту систему вообще отменим. Потому что, если разобраться, это парадокс. Украина, которая никогда не производила, например, микроавтобусов, имеет государственные стандарты на соответствие концерна Mercedes. Представляете, то есть автомобиль Mercedes может не отвечать стандартам Украины», - сказал Матчук. По его мнению, сертификация должна проводиться лишь на соответствие экологичности выбросов, а также необходимо вернуть технический осмотр для определения исправности авто.

Как сообщал УНИАН, созданная главой Закарпатской областной госадминистрации Геннадием Москалем рабочая группа представителей собственников автомобилей с иностранной регистрацией и юристов Закарпатской таможни предлагает увеличить срок пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией до одного года с действующих ныне 5 дней.

В рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, в Украине с 1 января 2016 года вступила в силу норма закона по введению стандарта Евро-5, таким образом, ввоз в страну авто, не отвечающих экологическим требованиям стандарта Евро-5, то есть таких, которым более 5 лет (старше 2010 года), запрещен.

Как отметил директор по маркетингу группы компаний «АИС» Сергей Боровик, если в Украину кто-либо из импортеров поставлял автомобили стандарта Евро-4, и эту же модель начнут поставлять уже с новым стандартом, то цена на нее в долларовом эквиваленте будет на 3-5% дороже, чем это было ранее. Но с другой стороны, с 1 января отменен дополнительный импортный сбор, который составлял 5%. Соответственно, отмена импортного сбора нивелирует повышение цены из-за более высокого стандарта Евро-5.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/65544