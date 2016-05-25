Прима-балерина, звезда мирового балета Яна Саленко станцует "Лебединое озеро" в Киеве

24 июня на сцене столичного театра оперы и балета выступит звезда мирового балета Яна Саленко в спектакле «Лебединое озеро».

Это уже второй визит Яны в Киев в этом году. Первое выступление имело настолько ошеломительный успех, что зрительный зал театра Национальной оперы Украины не смог вместить всех желающих. Несмотря на свой плотный гастрольный график в лучших театрах мира, она нашла время ещё раз в этом театральном сезоне порадовать зрителей своим мастерством.

Прима-балерина Берлинского государственного балета Яна Саленко является выдающейся представительницей классической балетной школы и входит в элиту мирового балета. Её танцевальный стиль отличается сочетанием идеальной техники и необыкновенной легкости. За годы своей профессиональной деятельности Яна Саленко получила более 10 международных наград и премий, достойно заслуженных в разных странах мира, таких как: Австрия, Германия, Франция, Финляндия, Япония и других.

Благодаря своему профессионализму, обаянию и техническому мастерству, в 2013 году дебютировала в Королевском балете Великобритании, который считается одним из престижнейших балетных театров мира. Где и работает по сегодняшний день.

Ее сценический партнер – Виктор Ищук – по праву один из лучших солистов Национальной оперы Украины, лауреат международных конкурсов. Этот блестящий дуэт уже очаровывал взгляды зрителей в марте и заслуженно был осыпаны бурными аплодисментами, переходящими в овацию.

Лебединое озеро - балет легендарный и один из самых сложных с точки зрения танцевальной техники. Этот шедевр мировой хореографической классики был поставлен хореографом Мариусом Петипа, на музыку П.И. Чайковского в 1875 году. Необычайная популярность сделала этот балет символом всего академического балетного искусства.

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