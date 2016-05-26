ВНО по украинскому языку и литературе сдали более 90 процентов его участников

Киев. 26 мая. УНИАН. Директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий заявляет, что внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе в этом году сдал 91 процент участников тестирования.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в УНИАН.

Карандий напомнил, что результаты ВНО по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины засчитываются как результаты вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, и как результаты государственной итоговой аттестации для выпускников общеобразовательных учебных заведений.

По данным УЦОКО, в этом году для прохождения ВНО во время основной сессии зарегистрировались 267 тыс. 7 человек. На тестирование по украинскому языку и литературе из них явились 95% от зарегистрированных (253 тыс. 813 человек). Процент явки на тестирование по математике составил 93%, а по истории Украины – 93,7%.

«По показателям явки по сравнению с предыдущими годами мы имеем положительный сдвиг», - сказал он и выразил мнение, что это связано с тем, что результаты тестирования используются как результаты ГИА.

Накануне, сообщил Карандий, состоялось заседание экспертной комиссии при УЦОКО и были установлены пороговые баллы «сдал/не сдал» для тех результатов, которые будут использоваться в процессе вступительной кампании (шкала 100-200 баллов).

Так, по результатам заседания комиссии пороговый балл для украинского языка и литературы был установлен на уровне 23 баллов. То есть, лица, набравшие 23 и более тестовых балла из 104 возможных, считаются сдавшими этот тест, и их результаты будут переведены в оценку по шкале 100-200 баллов. Другие будут считаться не прошедшими тест.

Так, ВНО по украинскому языку и литературе сдал 91% участников тестирования.

Для теста по математике установили пороговый балл 9 из 62 возможных. Этот тест успешно сдали 85% его участников.

По истории Украины пороговый балл - на отметке 25 баллов (из 94 возможных за тест). Количество лиц, положительно сдавших этот тест, составляет 87%.

«Результаты прохождения внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, а также по истории Украины почти не отличаются от результатов прошлого года», - сказал Карандий и добавил, что по математике в этом году другой тест, соответственно, и другой пороговый балл.

Так, сейчас на информационных страницах участников ВНО на сайте УЦОКО уже размещены их результаты как в шкале 100-200 баллов, так и для выпускников этого года – в шкале 1-12 баллов.

«Планируется, что завтра на сайте центра в разделе «Кабинет учебного заведения» будет доступна информация для руководителей общеобразовательных учебных заведений в виде ведомости результатов государственной итоговой аттестации», - Карандий сообщил и добавил, что с завтрашнего дня не будет никаких препятствий для оформления документов о получении общего среднего образования выпускниками школ этого года.

Кроме того, он отметил эту особенность в сообщении результатов ВНО руководителям учебных заведений: сведения результатов ГИА будут иметь электронную цифровую подпись.

Карандий подчеркнул, что с сегодняшнего дня каждый участник ВНО имеет право на подачу апелляционного заявления на результаты тестов. Такое заявление можно подать в течение 5 календарных дней, то есть, последним днем является 30 мая. Рассмотрение заявлений – в течение 15 календарных дней.

Директор Центра также напомнил, что участник ВНО, который не сдал тест по украинскому языку и литературе, не будет допущен к следующим тестированиям.

«9% участников, которые не сдали тест, к следующим тестам не допускаются», - добавил он.

Следующие тесты начинаются с 3 июня.

Как сообщал УНИАН, регистрация на участие во ВНО началась 1 февраля и продолжалась до 4 марта. В 2016 году для поступления в высшие учебные заведения абитуриенты должны подать сертификаты ВНО только 2016 года. Каждый участник ВНО имеет право сдавать тесты не более чем по 4 предметам. Тестирование будет проводиться по 12 предметам. Основная сессия ВНО будет проводиться с 5 мая до 17 июня, дополнительная - с 14 июня до 4 июля.