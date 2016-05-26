Более 65% украинцев считают, что Порошенко должен уйти в отставку в связи с офшорным скандалом

Киев. 26 мая. УНИАН. Более 65% украинцев считают, что Петр Порошенко должен уйти в отставку с поста президента в связи с офшорным скандалом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Так, на вопрос, должен или не должен Порошенко уйти в отставку в связи с обнародованием в СМИ информации о наличии в его собственности компаний, зарегистрированных за рубежом в офшорных зонах, 48,6% респондентов ответили «безусловно, должен», 17,5% - «скорее, должен».

Вариант «скорее, не должен» выбрали 9,3% респондентов, «безусловно, не должен» - 6,3%. Еще 18,3% не определились со своим мнением.

Комментируя результаты опроса, руководитель отдела количественных исследований КМИС Антон Грушецкий отметил, что «это продолжает общую тенденцию настроений населения, которое значительно недовольно экономической ситуацией и значительно настроено таким образом, что все забрать и поделить».

По его словам, любое упоминание о собственности в офшорных зонах «сильно раздражает население, и поэтому население считает, что это является достаточными основаниями для отставки».

КМИС провел опрос с 13 по 18 мая. Методом личного интервью были опрошены 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма) по 4-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля в мире разразился офшорный скандал из-за обнародования результатов финансовых расследований «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), фигурантами которых стали ведущие политики и публичные люди во многих странах, включая Украину.

В публикациях, основанных на документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, речь идет о создании офшорных компаний богатыми и влиятельными людьми во всем мире, которые скрывали свои доходы.

Согласно материалам, одним из фигурантов расследований стал также президент Украины. По информации журналистов, он основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации. В то же время Порошенко и его советники заверяют, что офшоры не создавались с целью уклонения от уплаты налогов или каких-либо других обязательств.