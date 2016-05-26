Около двух третей украинцев отрицательно относятся к назначению Луценко генпрокурором - опрос

Киев. 26 мая. УНИАН. К назначению Юрия Луценко генеральным прокурором около двух третей населения Украины относятся отрицательно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

На вопрос «Как Вы вообще относитесь к назначению генеральным прокурором Юрия Луценко - положительно или отрицательно?» 20,3% респондентов ответили «положительно», 59,5% - «отрицательно», еще 20,2% не определились со своим мнением.

Комментируя результаты опроса, руководитель отдела количественных исследований КМИС Антон Грушецкий отметил, что «в целом во всех регионах Украины подавляющее большинство населения отрицательно восприняло такое назначение». По его словам, эта поддержка может измениться, но «на первом этапе такое назначение не вызывает высокого оптимизма среди населения».

«Трудно сказать, что именно является на самом деле причиной, поскольку это не изучалось – сама личность Луценко, способ его назначения. Но в целом пока что население настроено достаточно пессимистично», - добавил эксперт.

Опросы проводились с 13 по 18 мая. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.