Киев. 26 мая. УНИАН. Общественные активисты разработали информационную карту Донецкой области, на которой показаны зона покрытия и места расположения ретрансляторов телеканалов и радиостанций, а также печатных изданий в области.

Об этом в ходе презентации карты, которая прошла в информагентстве УНИАН, сообщил руководитель аналитического центра "Фабрика мысли "Донбасс", коротая занималась разработкой карты, Дмитрий Ткаченко.

Согласно предоставленной информации, интернет-ресурс включает в себя зону покрытия и размещения ретрансляторов 14 украинских национальных и 17 местных телеканалов, а также 23 российских и 4 региональных телеканалов, которые осуществляют вещание на неподконтрольной территории области. Кроме того, на карте также указаны места ретрансляторов 23 украинских и 4 региональных радиостанций, а также 43 печатных изданий и ряда интернет-СМИ. Также на данном ресурсе разработчики разместили список проукраинских и антиукраинских групп в социальных сетях.

Как отметил Ткаченко, разработка данной карты показала, что Украина неуклонно теряет информационное влияние на граждан на данной территории.

"На конец 2015 года в "ДНР" была создана эффективная система пропаганды, в которой все газеты, радио и телевидение контролировались и содержались кураторами из Москвы", - сказал Ткаченко.

Кроме того, он отметил, что для Украины очень важно уничтожить источники пропаганды на территории "ДНР".

"Кроме расширения зоны вещания украинских СМИ на неподконтрольной территории, для Украины важно уничтожить монополию "ДНР" на правду на оккупированных территориях. И первым шагом к этому должна стать нейтрализация Донецкой телевышки, с которой "республиканские" и российские телеканалы достигают восточной части Днепропетровской области", - отметил Ткаченко.

Кроме того, разработчики карты добавили, что сейчас аналитический центр "Фабрика мысли "Донбасс" проводит социологическое исследование среди жителей Донецкой области, которое позволит понять, что и как необходимо говорить жителям региона с целью их интеграции в украинское общество.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве информационной политики Украины сообщили, что новая телевышка на горе Карачун вблизи Славянска Донецкой области готова к установке. В начале июля 2014 года в результате обстрелов со стороны боевиков телевышка на Карачуне упала. Из-за этого на значительной территории Донбасса прекратилось вещание украинских СМИ.