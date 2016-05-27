Задержанному в РФ украинцу грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в нападении на "беркутовцев" на Майдане в Киеве - адвокат

Киев. 27 мая. УНИАН. Задержанному на территории Российской Федерации гражданину Украины Андрею Коломийцу грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в нападении на бойцов “Беркута” во время Революции Достоинства на Майдане Незалежности.

Об этом российский адвокат Коломийца Михаил Кушпель, который приступил к его защите 29 февраля 2016 года, сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Адвокат рассказал, что Коломиец в ноябре 2014 года переехал жить в Кабардино-Балкарию к девушке Галине Залихановой, с которой познакомился в Интернете

Сам Коломиец является уроженцем села Викторовка Мироновского района Киевской области, родился в 1993 году.

По словам Кушпеля, его подзащитный проживал на территории России на законных основаниях, потому что у него в установленном порядке была оформлена регистрация на временное проживание в РФ до мая 2015 года.

При этом адвокат отметил, что в мае 2015 года двое полицейских в сопровождении трех-четырех человек, которые, по предположениям, были сотрудниками подразделения ОМОН, прибыли к месту проживания Коломийца и его российской подруги.

“Эти вот указанные граждане, они пояснили, что существует некое постановление Верховного суда Кабардино-Балкарии, в котором вынесено решение о производстве осмотра на территории этого домовладения, так как имеются веские основания подозревать Коломийца в совершении экстремистской деятельности”, - сказал адвокат.

По его словам, во время осмотра дома якобы был обнаружен сейф с наркотическими веществами, но в протоколе осмотра не было указано наличие этих наркотиков.

Кушпель подчеркнул, что в материалах уголовного дела указано, что Коломийца якобы пригласили в отделение полиции, где тот без наводящих вопросов подробно сообщил о своей деятельности в Киеве в 2014 году, а также, что он с апреля по июнь 2014 года осуществлял содействие Вооруженным силам Украины в корректировке огня на Донбассе.

В связи с этим адвокат сказал, что в этой истории имеет место нарушение законодательства РФ со стороны российских правоохранительных органов.

“Коломиец пояснял мне, что все эти показания он дал под пытками. Его опрос осуществлял старший оперуполномоченный Главного управления МВД России по Северно-Кавказскому округу… По утверждениям Коломийца, обстоятельства его беседы заключались в следующем: что непосредственно, когда его посадили в автомобиль полиции, до этого на него были одеты наручники, на голову ему одели целлофановый пакет, непрозрачный. В таком состоянии он был доставлен в помещение полиции…”, - заявил Адвокат.

“Непосредственно в этом служебном помещении ноги его также были скованы наручниками, руки привязаны к креслу с помощью больших скрепок к большому пальцу, и с использованием проводов он был подключен к сети питания. Были пропущены заряды электрического тока”, - утверждает адвокат.

По словам Коломийца, сначала его пытали около часа, потом он постоянно терял сознание.

Адвокат, ссылаясь на слова подзащитного, рассказал, что после многочасовых пыток, на следующий день Коломийца посадили в машину, которую якобы отправили в сторону дома подруги Залехановой, но эту машину остановили сотрудники полиции и обнаружили на переднем сидении пакет с наркотическим веществом.

Кушпель добавил, что в материалах уголовного дела имеется постановление, в котором идет речь о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов по факту покушения на жизнь украинских сотрудников “Беркута” в период с 18 января по 19 февраля 2014 года в Мариинском парке в Киеве, и о том, что неустановленные следствием лица применяли в отношении «беркутовцев» насилие, опасное для жизни и здоровья, сопровождавшиеся использованием нарезного огнестрельного оружия.

“В ходе этого расследования было как бы установлено причинение травм различной степени тяжести и вреда 49 сотрудникам милиции… и (еще один сотрудник), 50-й Федюкин А.В., от огнестрельного ранения скончался”, - заявил адвокат.

По словам защитника, обвинения в нападении на бойцов “Беркута” вообще не имеют подтверждения. Потерпевшие “беркутовцы” в показаниях говорят, что не получали телесных повреждений, и их не госпитализировали. Эти лица не могут предъявить одежду, которая была одета на них в те дни и якобы загорелась от того, что в них бросали «коктейли Молотова».

Кушпель заявил, что пытки довели Коломийца до отчаяния и желания покончить с собой. В попытках выжить в такой ситуации под влиянием сокамерников он принял ислам.

Сейчас в оккупированном Крыму, в Киевском районном суде Симферополя, под председательством судьи Белоусова рассматривается уголовное дела Коломийца, который обвиняется в совершении двух преступлений. Первое из них классифицируется по статье 228 ч.2 Уголовного кодекса РФ (хранение и перевозка без целей сбыта наркотического средства в виде марихуаны весом 152 грамма). Второе преступление – по статье 105 ч.2 (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом по мотиву политической или идеологической ненависти).

Материалы дела состоят из четырех томов. Коломийцу грозит до 20 лет тюрьмы.