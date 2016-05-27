Всеукраинский Велодень 28 мая в Киеве соберет около 10 тыс. велосипедистов

Киев. 27 мая. УНИАН. Масштабный велопарад - Всеукраинский Велодень, который пройдет в Киеве 28 мая, с целью популяризации велосипедного движения, как ожидается, соберет около 10 тыс. участников.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН председатель оргкомитета "Велодень Киев" Анна Даниленко, Всеукраинский Велодень будет проводиться уже десятый раз и традиционно объединяет всю Украину.

По ее словам, эта акция уже прошла во Львове, Чернигове и Полтаве, а в воскресенье, 29 мая, пройдет в Харькове. В Киеве масштабный велопробег состоится завтра, 28 мая, по Крещатику и Большой Васильковской.

Даниленко уточнила, что акция стартует в 10.00 на Европейской площади и закончится в 16.30 в парке Дружбы народов. Автомобильное движение на Европейской площади вдоль маршрута будет перекрыто.

«Велосипедисты, независимо от стиля катания, возраста и образа жизни, выезжают на центральные улицы городов для того, чтобы обратить внимание на здоровый и активный образ жизни, и показать необходимость создания безопасных условий для жизни и езды велосипедистов в городе", - подчеркнула активист, призвав всех желающих присоединиться к данной инициативе.

Даниленко также добавила, что помимо велопробега в парке Дружбы народов состоится Велоквест – велосипедная игра, целью которой будет сбор средств для онкобольных детей, деньги передадут в благотворительный фонд «Таблеточки».

Кроме того, в парке пройдет ряд соревнований, а также будут работать детская анимационная зона и фотовыставка.

Как сообщал УНИАН, маршрут Всеукраинского Велодня в Киеве 28 мая будет пролегать через Европейскую площадь, Майдан Независимости, ул. Крещатик, ул. Большая Васильковская, ул. Ковпака, ул. Антоновича, м. Лыбидская (разворот), затем через ул. Большая Васильковская, ул. Крещатик, Европейскую площадь, Владимирский спуск, Почтовую площадь, Гаванский мост, ул. Набережно-Рыбальскую и парк Дружбы народов.

В Киеве возле станции метро "Левобережная" 25 мая открылся уже третий в столице перехватывающий велопаркинг для предоставления услуг киевлянам, которые добираются до метро на велосипедах.

Ранее директор коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Артем Шамрай сообщил, что предприятие в ближайшее время обеспечит столицу велопарковками. По его словам, первые велопарковки появятся возле админзданий и в рекреационных зонах.

Аналогичные велопаркинги уже работают возле станций метро "Выставочный центр" и "Оболонь".