Более 40 жилых комплексов в Киеве строятся без разрешительной документации – депутаты

Киев. 30 мая. УНИАН. Более 40 жилых комплексов в Киеве строятся без разрешительной документации, поэтому никто не несет ответственность перед покупателями квартир за возможные нарушения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат Украины Борислав Береза.

«Более 40 жилых комплексов в Киеве строятся без разрешительной документации, без контроля, без каких-либо вводных документов. Неизвестно, кто будет нести ответственность, если что-то произойдет с одним из домов», - сказал Береза.

Он так же отметил, что правоохранительные органы не препятствуют незаконному строительству, так как застройщики используют решения судов из других областей.

Депутат Киевсовета Анатолий Шаповал, также присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что масштабные нарушения при строительстве происходят по всему Киеву.

«На 3 км берега Днепра - от Броварского проспекта до Русановских садов, где, согласно Водному и Земельному кодексам и Генеральному плану Киева, строить запрещено, осуществляется стройка многоэтажных жилых комплексов», - сказал Шаповал.

Вкладчица одного из жилых комплексов на Харьковском Шоссе Ирина Абисова рассказала на пресс-конференции, что покупатели квартир рискуют купить жилплощадь в доме, который официально не введен в эксплуатацию, такие жилые дома нелегально подключены к водо- и электроснабжению.

«Больше 10 лет квартиры продаются людям, а дома не вводятся в эксплуатацию. В нашем доме застройщик не выполнил техническое условие и не подключил дом к городской электросети», - сообщила Абисова.

Она также отметила, что коммунальные службы отказываются обслуживать подобные дома.

«Когда прорвался кабель, по которому дом получает энергию со стройки, мы чинили его своими силами, и сидели 5 суток без света. По сообщению коммунальных служб, нашего дома не существует, у него нет адреса», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, по данным КГГА, в 2015 году в Киеве было остановлено порядка 50 незаконных строек. Среди них ЖК «Жемчужина Троещины», «Сосновый бор», «Восточные ворота» и «Мозаика», строительство которых осуществлялось без разрешительных документов. На самостроях была изъята строительная техника.

По словам главы постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Александра Мищенко, застройщики ведут строительство с нарушениями законодательных или технических норм на более чем 300 из 2000 активных строительных площадок Киева, то есть на 15% стройплощадок.