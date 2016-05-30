Украинка Ромолданова впервые за 10 лет выиграла для страны "золото" по тхэквондо

Киев. 30 мая. УНИАН. Ирина Ромолданова впервые за 10 лет выиграла для Украины золотую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо ВТФ.

На пресс-конференции в УНИАН президент профильной федерации Лесик Саманджия заявил, что украинские спортсмены всегда привозили медали с чемпионатов мира и Европы, «но, к сожалению, у нас не было «золота».

По его словам, «эта победа даст толчок нашему виду спорта. Очень приятно, ведь Ирина Ромолданова уже была второй на чемпионате Европы, на чемпионате мира и юношеских Олимпийских играх, которые проводились в Сингапуре».

Как считает первый заместитель министра спорта Игорь Гоцул, победа Ромолдановой - незаурядное событие в украинском спорте.

«Я тут представляю и Министерство молодежи и спорта, и Национальный олимпийский комитет. Это не удивительно, поскольку и министерство, и НОК совместно работают, чтобы создать надлежащие условия для развития спорта, для того, чтобы поддержать наших атлетов. И эта работа дает результат. Недавно было принято решение об увеличении призовых за успешное участие спортсменов в чемпионатах Европы и мира. И Ирина получит уже увеличенные призовые, что должно быть для нее приятно», - подчеркнул Гоцул.

В свою очередь тренер спортсменки Олег Нам заявил, что ее успех на чемпионате Европы - это плод командной работы.

Он также отметил вклад в победу всеукраинской и киевской федераций тхэквондо.

«И конечно же, победа была бы невозможной без таланта моей спортсменки, которая уже длительное время радует поклонников тхэквондо и делает историю. У украинского тхэквондо лицо красивой девушки», - сказал Нам.

К сожалению, по словам тренера, победа на чемпионате Европы не позволит Ромолдановой принять участие в Олимпийских играх 2016 года. Как объяснил Нам, критерии отбора на Играх не дают Украине возможности поехать в Рио-де-Жанейро.

«Есть два варианта попасть на Олимпиаду. Первый - это постоянно участвовать в турнирах и попасть в первую шестерку рейтинга. Но это несет за собой финансовые затраты, которые мы себе позволить не можем. Вторая возможность - выиграть квалификационный турнир, но там Ирина в январе проиграла азербайджанской спортсменке», - сказал тренер.

По словам самой Ромолдановой, ее цель - принять участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. "У меня огромное желание попасть туда и выиграть там соревнования", - подчеркнула она.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/65696