Савченко может стать центром средоточия оппозиционно настроенных к власти политиков – эксперты

Киев. 30 мая. УНИАН. Освобожденная из российской тюрьмы украинская летчица, народный депутат Украины Надежда Савченко может стать центром средоточия оппозиционно настроенных к власти политиков.

Об этом заявили директор Агентства моделирования ситуации Виталий Бала и его заместитель Алексей Голобуцкий во время презентации на пресс-конференции в УНИАН Индекса политической активности.

Было отмечено, что июнь - первый летний месяц - традиционно в Украине считается «мертвым» политическим сезоном. Однако бурное окончание мая, существенная социально-экономическая напряженность в стране все же обещают сохранение уровня активности.

Определяющим, по мнению экспертов, в украинской политической среде в следующем месяце станет «фактор Савченко».

«Важным политическим фактором, который будет определять политические и общественные координаты ближайшего времени, является возвращение Савченко в Украину. Ее ожидаемое, но неожиданное появление взбудоражило не только общество, но и политикум», - отмечают эксперты.

«Савченко может стать центром средоточия оппозиционно настроенных к власти политиков, общественных деятелей, парламентариев. В любом случае следует учитывать, что относительно Савченко существуют существенно завышенные общественные ожидания, а это означает, что есть большой общественный спрос как на персону уровня Савченко, так и на ее активные действия в политике», - говорится в Индексе политической активности.

Кроме того, согласно прогнозу экспертов, важным фактором в украинской политике станет премьерство Владимира Гройсмана, который только делает первые шаги в своей деятельности. Еще одним источником информационной активности станет новоназначенный генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Реформа прокуратуры, кадровые назначения, резонансные дела – все это делает прокуратуру одним из топовых инструментов в информационном поле», - убеждены политологи.