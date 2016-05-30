Общественные активисты призывают Раду принять ветированный президентом законопроект о приватизации комнат в общежитиях

Киев. 30 мая. УНИАН. Общественные активисты призывают Верховную Раду Украины любым способом принять ветированный президентом законопроект о приватизации комнат в общежитии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Комитета защиты прав жителей общежитий Украины Всеукраинской гражданской организации «Союз общественных организаций Украины «Народна Рада» Николай Палаш.

«Депутаты Верховной Рады должны преодолеть президентское вето. Если этот путь будет невозможен, то через рабочую группу парламентского комитета провести заседание, ознакомиться с предложениями, которые были переданы Администрацией президента, учесть их или частично учесть, и подать данный законопроект в Верховную Раду», - сказал Палаш.

И добавил, что если и это не будет сделано, - то народным депутатам необходимо внести новый законопроект.

Присутствующий на пресс-конференции заместитель главы Всеукраинского профсоюза «Защита прав» Владимир Федерлян сообщил, что закон распространяется не только на коммунальные и государственные общежития, а и на те, которые в свое время были приватизированы предприятиями, и по этому закону должны были быть преданы в коммунальную собственность с дальнейшей приватизацией жителями общежитий.

«В Украине в общежитиях, которые вошли в уставные капиталы предприятий, проживает больше 500 тыс. человек, которым просто необходим этот закон», - отметил Федерлян.

Народный депутат Андрей Шинькович во время пресс-конференции сообщил, что готов в парламенте голосовать за преодоление вето.

«Мы не собираемся останавливаться и соглашаться, в том числе преодоление президентского вето – также законодательный процесс. Преодоление вето — это моя позиция как члена фракции "Блок Петра Порошенко". Я не согласен с вето», - сказал Шинькович.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 апреля 2016 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №1076 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно уточнения сферы применения и усовершенствования отдельных положений передачи общежитий в собственность территориальных общин и обеспечения реализации жилищных прав законными жителями общежитий».

Согласно этому документу, граждане и члены их семей приобретают право на приватизацию жилых помещений в общежитиях после их передачи в собственность соответствующей территориальной общины.

Кроме того, определяется, что общежития государственной формы собственности передаются в собственность территориальных общин в соответствии с этим законом на безкомпенсационной основе. Общежития же, включенные в уставные капиталы обществ, передаются в собственность территориальных общин в соответствии с этим законом одним из способов: на безоплатной основе или за компенсацию по согласию собственника. Если собственник отказывается передать общежитие, оно может быть отобрано по решению суда.

20 мая 2016 года президент Петр Порошенко наложил вето на законопроект и вернул его на повторное рассмотрение Верховной Рады.