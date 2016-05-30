Украинский союз промышленников и предпринимателей организует проведение переговоров нацпроизводителей с байерами супермаркетов США

Киев. 30 мая. УНИАН. Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) предоставляет национальным производителям возможность участвовать в форуме FMI Connect 2016 в Чикаго, на котором байеры супермаркетов США проведут переговоры с бизнесом о закупках продукции.

Об этом сообщил вице-президент УСПП Денис Красников на пресс-конференции в УНИАН.

"FMI Connect 2016 - одно из ключевых событий года для украинских экспортеров. Его ежегодно проводит партнер УСПП в США - Food Marketing Institute. Это бизнес-ассоциация, которая объединяет более 40 тыс. розничных магазинов продуктов питания в США и других странах мира. Ежегодно байеры ведущих американских сетей, таких как Walmart, Wegmans, Publix, HEB и другие, посещают этот форум, чтобы изучить свежие предложения потенциальных поставщиков рынка. На нем открываются большие возможности для производителей группы продуктов питания. Важно, что формат форума включает не только выставку и презентацию своих товаров на стендах и павильонах, но и проведение биржи контрактов и встреч представителей супермаркетов с производителями", - сказал он.

При этом заявки на участие в форуме уже подали около 20 украинских компаний, среди которых - "Мироновский хлебопродукт", "Чумак", кондитерская компания "Престиж".

По словам генерального директора компании "Чумак" Константина Шевченко, присутствовавшего на пресс-конференции, выход на рынок США не является регуляторно сложным, но все же требует значительной подготовки.

"Бизнесу для выхода на рынок США нужно сделать домашнюю работу. Если ты хочешь выйти на рынок, отличный от “домашнего”, нужно изучить вкусы потребителей, тенденции на этом рынке, специфические продукты, которые потребляют. Томат - он везде томат, но ведущие производные продукты на каждом рынке разные. Например, в Украине томатная паста - продукт номер один из томатов, а в США много потребляют кетчупов и соусов”, - сказал он.

При этом Шевченко отметил, что "Чумак" представлен на рынке США уже около 10 лет, а объем поставленной в эту страну продукции в 2016 году может достигнуть 1 млн долл.

В то же время, основатель проекта Buy Ukrainian в США и президент компании VK Import, занимающейся дистрибуцией украинской продукции в Штатах, Виктор Паламарчук во время скайп-включения в ходе пресс-конференции подчеркнул, что главным фактором успеха на этом рынке является целеустремленность производителя.

“Наша компания занимается закупкой, логистикой, таможенным оформлением, а также контактирует с американскими клиентами. По сути мы работаем как представительство производителя в США и одновременно выступаем гарантом между производителем и клиентом. На данный момент в США мы полноценно представляем несколько украинских компаний, это такие торговые марки, как "Чумак", "Экород", "Ичня", "Свиточ" и другие. В США завозится много товаров украинских производителей, но вся дистрибуция ориентирована на русскоязычный этнический рынок. С регистрацией, сертификацией, доставкой и распространением проблем нет. Проблема в нежелании украинских производителей делать что-то для расширения рынка сбыта, хотя у нашей компании есть реальные возможности для того, чтобы увеличить сбыт, и эти возможности нужно использовать", - сказал Паламарчук.

Как сообщал УНИАН, товарооборот между Украиной и США в январе-апреле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6% - до 714 млн долл.

Объем беспошлинной торговли между Украиной и Соединенными Штатами Америки, предусмотренной Генеральной системой преференций – специальным торговым режимом, предоставляемым правительством США развитым странам, включая Украину, составит порядка 200 млн долл.

Режим беспошлинной торговли будет распространятся на 5 тыс. товаров украинского производства и будет действовать до 31 декабря 2017 года. В то же время, действие данного режима предполагает выполнение Украиной ряда условий, а именно – обеспечения эффективной защиты прав интеллектуальной собственности и трудовых прав, а также соблюдения правил указания страны происхождения товаров.