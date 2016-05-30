5 июня на Контрактовой площади состоится "Цветной пробег"

Киев. 30 мая. УНИАН. В это воскресенье, 5 июня, на Контрактовой площади в Киеве состоится «Цветной пробег (Color Run)».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор «КМ Ранниг клаб» Константин Божко.

«Этот пробег в Киеве проходит уже третий год подряд ... Впервые мы его проведем на Подоле. Это будет Контрактовая площадь. Ожидаем около 1500 участников», - рассказал он.

По его словам, регистрация на участие в мероприятии продлится до конца недели. На сегодняшний день уже зарегистрировались около 1000 желающих.

«Люди пробегут дистанцию 3 или 6 километров. Волонтеры будут осыпать их разноцветными красками холи, которые мы привезли специально из Индии. Они на растительной основе и абсолютно безопасны, не токсичны и используются во всем мире для таких пробегов. Это не спортивное мероприятие. Соревновательной составляющей здесь нет. Это больше шоу. На трассе также будут работать диджеи ... Все участники, которые зарегистрируются, получат призы и подарки от наших партнеров», - рассказал Божко.

Он также отметил, что кроме пробега для взрослых, будет еще и детский - на 400 метров. Все дети получат медали за участие в действе. Участие детей в мероприятии - бесплатное, а стоимость для взрослых участников составляет 300 гривен.

В свою очередь технический директор «Цветного пробега» Игорь Крицак рассказал: «Дистанция для взрослых у нас 3 и 6 километров. Участники будут стартовать на Контрактовой площади и бежать по улице Сагайдачного до поворота на улице Игоревской. Там они будут разворачиваться и продолжать свое движение вокруг Контрактовой площади. Один круг составляет 1,5 километра. Вдоль трассы будут размещены три локации, на которых участников будут осыпать красками холи. Будет три локации, на которых будут играть диджеи».

По словам представителя компании New Balance Ukraine Елены Бойко, еще одной изюминкой пробега станет флешмоб. «Это живой флаг Украины красками холи. То есть тысячи людей придут не только за эмоциями, но и образуют собой флаг», - рассказала она.

Она также отметила, что в рамках мероприятия, совместно с ведущими программы «Завтрак 1+1», проходит благотворительная акция. «Мы собираем канцтовары для детей, которые лечатся в Охматдете. На прошлой неделе и на этой неделе во всех магазинах нашей торговой марки разместили «ящика доброты». Можно принести карандаши, фломастеры, альбомы, краски и прочее. Все это мы передадим в больницу, чтобы детям было веселее. Девиз этого мероприятия: «Раскрась детские будни яркими красками», - рассказала она.

Также пройдет конкурс на лучший костюм участника пробега. Начнется мероприятие в 9.30 утра.