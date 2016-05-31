В Украине за 1,5 года действия закона об очищении власти было люстрировано 925 человек – эксперты

Киев. 31 мая. УНИАН. За 1,5 года действия закона об очищении власти по состоянию на 15 мая было люстрирован 925 человек по всей Украине.

Об этом сегодня во время круглого стола в УНИАН на тему: «2 года люстрации: результаты мониторинга и дальнейшие перспективы» заявил Артем Амельченко - руководитель проекта «Мониторинг внедрения законодательства об очищении власти», который реализует Всеукраинское общественное объединение «Институт Республика».

«Согласно данным Единого государственного реестра лиц, в отношении которых применяется положения закона «Об очищении власти», который формируется и ведется Министерством юстиции, по состоянию на 15 мая люстрировано 925 человек», - сообщил он.

По словам Амельченко, наибольшее количество люстрированных - в Государственной фискальной службе, прокуратуре и полиции.

«Согласно реестру, среди органов государственной власти лидерами по количеству люстрированных является Государственная фискальная служба Украины – 259, прокуратура – 207 и Национальная полиция – 192 человека. Остальные органы государственной власти имеют показатели менее 100 человек», - сообщил он.

Амельченко также озвучил данные об основаниях попадания чиновников под действие закона о люстрации.

«Наибольшее количество люстрированных попали под так называемую автоматическую люстрацию. То есть они находились на определенных должностях во время режима Януковича – это 578 человек, 116 – за совершение незаконных действий в отношении участников Евромайдана, 111 человек - под «имущественную люстрацию», - сказал он.

Лидерами по количеству лиц, которые подпали под закон об очищении власти, является Киев и Киевская область – 123, в Донецкой области таких лиц, согласно данным мониторинга, насчитывается 74, в Одесской - 49. Наименьшее количество люстрированных - в Волынской и Тернопольской областях – по 7 человек.

Также «Институт Республика» в период с января по апрель 2016 года провел мониторинг официальных веб-сайтов органов власти по размещению на них информации, предусмотренной люстрационным законодательством.

В частности, как сообщил юрист «Института Республика» Николай Яцков, было проверено 640 веб-сайтов судов общей юрисдикции (за исключением сайтов судов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма).

«Мы обнаружили, что на момент проверки из 6 тыс. 761 судьи отсутствовали данные о результатах проверки в отношении 2 тыс. 675, что составляет 39,5%», - сообщил он.

По результатам мониторинга, с целью устранения нарушений было направлено 27 запросов в суды общей юрисдикции.

Кроме того, эксперты объединения проверили все структурные и территориальные подразделения Государственной фискальной службы. В целом была обработана информация относительно всех 53 тыс. 005 сотрудников, указанных на веб-сайте и субсайтах ГФС. Мониторинг показал, что в отношении 25 тыс. 756 сотрудников информация, предусмотренная люстрационным законодательством, была обнародована частично, а информация о 24 сотрудниках подразделений ГФС вообще не размещена.

Также мониторинг показал, что из 8 тыс. 456 сотрудников местных госадминистраций в отношении 3 тыс. 912 указана частичная информация, предусмотренная люстрационным законодательством.

На сайтах СБУ и СНБО вообще не обнародована информация, предусмотренная законом об очищении власти.

Как сообщал УНИАН, по данным главы Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяны Козаченко, за полтора года под действие закона о люстрации попало 940 государственных служащих из 5 тысяч.

Справка УНИАН. Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он, в частности, применяется к лицам, которые занимали совокупно не меньше одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года, и тех государственных чиновников, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.