Эксперты считают, что закон о доступе к публичной информации имплементирован не достаточно эффективно

Киев. 31 мая. УНИАН. Эксперты считают, что Закон Украины «О доступе к публичной информации», принятый в 2011 году, имплементирован не достаточно эффективно.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Так, директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко в целом положительно оценил ситуацию с доступом к публичной информации после принятия соответствующего закона.

«В сфере доступа за пять лет изменилось очень многое. Конечно, может быть недовольство, что и здесь еще не сделано, и здесь не обеспечено, можно еще лучше, но по сравнению с тем, что было пять лет назад, мы видим много достижений в сфере открытости, прозрачности, доступности как решений, так и заседаний», - сказал Шевченко.

В то же время он отметил, что принятие закона - это 50% дела, а вторая половина – это его имплементация.

«Есть вещи, которые еще до сих пор не всегда срабатывают, это, в частности, и вопрос ограничительных грифов, это и вопрос доступа к заседаниям, не везде они являются открытыми», - отметил эксперт.

По убеждению Шевченко, необходимо усовершенствовать механизмы привлечения чиновников к ответственности за нарушение этого закона.

«Механизмы привлечения к ответственности стоило бы усовершенствовать и, в частности, упростить для офиса уполномоченного (уполномоченного Верховной Рады по правам человека - УНИАН) возможность привлечения к административной ответственности чиновников», - сказал он.

В свою очередь юрист, координатор проекта «Платформа «Омбудсман плюс» Татьяна Олексиюк сообщила, что в рамках проекта был проведен мониторинг выполнения распорядителями Закона Украины «О доступе к публичной информации». В течение полугода активисты во всех регионах, руководствуясь рекомендациями юристов Центра демократии и верховенства права, осуществляли мониторинг работы горсоветов, облгосадминистраций и облсоветов относительно возможностей граждан получить публичную информацию.

«Когда в 2011 году был принят закон, мы начали консолидировать вокруг себя активистов, в том числе региональных, чтобы увидеть, как внедряется этот закон в регионах. Мы собирали ежегодные форумы, на которые приезжали защитники права на доступ, и со временем мы увидели, что благодаря консультациям, тренингам, судебным делам на центральном уровне понимание этого закона и его исполнение более-менее начало налаживаться, а вот в регионах ситуация была совсем другой», - сказала Олексиюк.

По ее словам, всего было проведено четыре волны мониторинга. В частности, было проанализировано, как распорядители отвечают на запросы. С этой целью мониторы проекта подали около 700 запросов.

Олексиюк сообщила, что в рамках мониторинга были составлены соответствующие рейтинги. Так, среди областных государственных администраций лучше всех отработали Винницкая, Сумская, Днепропетровская ОГА, хуже всех - Киевская, Харьковская и Донецкая.

Среди городских советов лучше всего с доступом к публичной информации в Черновицком, Луцком и Одесском городских советах, хуже всего - в Днепропетровском, Николаевском и Харьковском.

Среди областных советов самая лучшая ситуация с доступом к публичной информации в Винницком, Волынском, Тернопольском облсоветах и наихудшая - в Хмельницком, Николаевском и Киевском.

Также эксперты проекта разработали практические рекомендации распорядителям о том, как соблюдать действующее законодательство о доступе к публичной информации.

«Было бы целесообразно, чтобы мониторы, которые отработали в областях, приняли эти рекомендации и донесли их до распорядителей, чтобы распорядители их прочитали, исправились, и мы смогли бы промониторить еще раз, как это было внедрено», - сказала Олексиюк.

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека - начальник Управления по вопросам соблюдения права на доступ к информации и права на обращение Ирина Кушнир отметила, что с принятием закона о доступе к публичной информации общество получило реальный эффективный механизм.

«Но, к сожалению, по практике рассмотрения жалоб, по тому, что видим, мы можем констатировать, что сейчас этот сверхмощный инструмент в Украине недостаточно эффективно имплементирован, он в основном остается на бумаге. Конечно, есть достижения, но есть и значительные проблемы как в законодательной сфере, так и в сфере имплементации», - сказала Кушнир.

Она отметила, что в прошлом году было составлено 250 протоколов о нарушении права на доступ к публичной информации.

«Учитывая количество населения, количество распорядителей, количество нарушений, мы можем констатировать, что привлечение к ответственности не является быстрым механизмом для установления системы, это как стрельба из пушки по воробьям. Украина в том состоянии, когда мы не можем допускать становления системы доступа к публичной информации в течение многих лет, нам необходимо уже сейчас эффективно работать», - отметила Кушнир.

Справка УНИАН. Закон Украины "О доступе к публичной информации" вступил в силу 9 мая 2011 года.