Экологи призывают парламент принять законопроект о защите пралесов

Киев. 31 мая. УНИАН. Глава природоохранного проекта «Сохранение карпатских пралесов» Ольга Яремчук призывает парламентариев принять депутатский законопроект о защите карпатских пралесов, так как их количество постоянно уменьшается, а восстановление невозможно.

Об этом она сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы видим действенный метод, который может сработать – это принятие законопроекта, его нужно принять как можно быстрее, с каждым месяцем пралесов становится меньше. Очень важно, чтобы депутатский корпус сработал и поддержал нас», - сказала Яремчук.

Она также отметила, что пралесы – это основа экологической стабильности региона.

«В отличие от искусственно созданных лесов, они невероятно стойкие, способны к самовосстановлению и существованию столетиями до тех пор, пока не вмешивается человек», - сообщила Яремчук.

Присутствовавший на пресс-конференции специалист по вопросам лесов Всемирного фонда природы (WWF) Роман Волосянчук сообщил, что на данный момент около 35 тыс. га карпатских пралесов не охраняются законом.

«Этот законопроект предусматривает необходимость сохранения пралесов. Больше таких участков в Украине нет», - сказал он.

Волосянчук также отметил, что в соответствии с действующими санитарными правилами в лесах Украины, лесгоспы должны вычищать леса от упавших деревьев, что нарушает природный цикл экосистемы и приводит к исчезновению участка пралеса.

Справка УНИАН. Пралесы– это древний лес, который не был изменен под воздействием человека. Пралесы формировались в режиме полной неприкосновенности со стороны человека. В Европе пралесы составляют 0,02% от всех лесов, в Украине – 0,24 % от всех лесов.

Законопроект о защите карпатских пралесов направлен на выполнение Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат, ратифицированной Украиной 07.04.2004 года, и Протокола об устойчивом управлении лесами к Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат, ратифицированного Украиной 16.10.2012 года.