Денисенко инициирует создание бесплатной украинской интернет-библиотеки

Киев. 31 мая. УНИАН. В Украине нужно создать бесплатную украинскую интернет-библиотеку.

Об этом сегодня во время круглого стола в УНИАН, организованного еженедельником «Деловая столица» и журналом «Власть денег», заявил член комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Вадим Денисенко.

«На сегодняшний день у нас отсутствуют бесплатные интернет-библиотеки украиноязычной литературы. Это был бы огромный прорыв, если бы мы начали создавать большую украиноязычную интернет-библиотеку. Как только появится качественная украиноязычная литература в бесплатном доступе в интернете, это даст большой толчок к тому, чтобы люди постепенно начали переходить на украинский язык», - сказал он.

Политик также рассказал и о своем видении перспектив развития украинской Википедии.

«Украинский сегмент Википедии очень плохо развит. Мы находимся по количеству статей на довольно неплохих местах, но украиноязычный сегмент Википедии резко отстает от русскоязычного. Первая задача, которую должно бы поставить перед собой государство – создание украиноязычной Википедии, которая бы могла конкурировать, прежде всего с российской. Это можно сделать разными методами. В том числе, и благодаря огромному студенческому ресурсу. Если бы мы ввели такую вещь как баллы в рейтинговании вузов от того как он работает с наполнением Википедии, я гарантирую, что они были бы заинтересованы в том, чтобы их студенты начали наполнять украинскую Википедию проверенными статьями, потому что у нас на сегодня глобальная проблема, проверенных статей минимум. Тех, которые отвечают энциклопедическим нормам», - подчеркнул он.

Денисенко также считает, что в Украине нужно начать государственную программу «Я перехожу на украинский».

«Без такой долгосрочной программы, мы не сможем сделать реальный прорыв в переходе украинцев на украинский язык, потому что ситуация угрожающая. В свое время было проведено большое научное исследование о темпах вымирания украинского языка. Как только в определенном регионе сегмент русскоязычного населения становится меньше 40%, начинаются необратимые процессы. Так было на Донбассе, так сейчас происходит в Запорожской и Днепропетровской области», - отметил политик.