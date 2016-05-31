Председатель ВР должен подписать отмену "закона Кивалова-Колесниченко" - Княжицкий

Киев. 31 мая. УНИАН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий должен подписать закон об отмене так называемого " языкового «закона Кивалова-Колесниченко».

Об этом сегодня во время круглого стола в УНИАН, организованного еженедельником «Ділова столиця» и журналом «Власть денег», заявил председатель комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

«Мы видим те угрозы, которые есть сейчас. Мы будем просить, чтобы председатель ВР и президент подписали отмену закона Колесниченко-Кивалова, потому что у нас был неплохой закон о языках, который существовал», - сказал политик.

По его словам, языковой закон, какой существовал до того времени, пока не был проголосован «закон Кивалова-Колесниченко», можно будет усовершенствовать.

«Если мы захотим его усовершенствовать, безусловно, мы должны будем это делать», - сказал он.

В свою очередь сокоординатор движения «Пространство свободы» Тарас Шамайда также высказался в поддержку позиции Княжицкого и отметил, что нужно принимать новый языковой закон.

«Нужно принимать нормальный новый закон. Ибо «закон Кивалова-Колесниченко» – системный документ, который по сути навязан нам Россией и системно уничтожает украинский язык. Поэтому, безусловно, восстановить положение языка, которое закреплено в Конституции, можно только через отмену «закона Кивалова-Колесниченко», - сказал он.

В свою очередь директор Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко убежден, что нужно разработать государственную программу развития украинского языка. «Такие программы были. Последняя закончилась в 2010 году, и мы уже 6 лет не можем ее сделать, потому что программа, даже, при минимальном финансировании, могла бы поддержать определенные секторальные вещи в этой области», - сказал он.