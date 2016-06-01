Попытки незаконного захвата набережной в Затоке грозят потерей интереса к Украине со стороны западных инвесторов

Киев. 1 июня. УНИАН. Попытки незаконного захвата набережной в Затоке чреваты серьезными последствиями не только для экономики региона, но и грозят потерей интереса к Украине со стороны западных инвесторов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил эстонский инвестор Марсель Вихман, комментируя ситуацию с вымогательством и угрозами со стороны местной власти курортного поселка Затока по отношению к его представителям.

«На протяжении последнего года люди, представляющие мои интересы в Украине, получали угрозы от властей Затоки. Мы умеем отставать свои интересы в судах, но мы не можем противостоять криминалитету", - отметил он.

Вихман также заявил, что в связи с неопределенностью ситуации не может сказать, будет ли реализовывать свои планы по строительству набережной и другим проектам в курортном поселке.

«Пока не ясно. Мы планировали в этом году построить не один километр набережной, но сейчас уже июль и строить поздно. Что будет дальше, что и сколько строить, и строить ли вообще, будет решено до конца года. Все будет зависеть от политической ситуации, развития событий на месте. Но, если все завершится благополучно - будем продолжать работать», - сказал он.

Также инвестор поблагодарил главу Национальной полиции Украины за успешную операцию по нейтрализации киллеров, которые хотели убить адвоката Александра Погорелого, представляющего его интересы в Украине.

«Это блестяще сделала Национальная полиция во главе с Хатией Деканоидзе. Для нас как инвесторов - это важный сигнал: украинские правоохранители могут и готовы защищать бизнес», подчеркнул Вихман.

В свою очередь, директор адвокатского объединения «Привилегия» Александр Погорелый отметил, что в Затоке действует фактически организованная преступнная гркппировка из местного руководства, которая грабит не только инвестров, но и обворовывает местную громаду.

«Цель местной ОПГ - захватить власть в Затоке, захватить ресурсы, которые принадлежат исключительно территориальной общине, в частности, землю и другое имущество. Я хочу подчеркнуть, что они крадут не у европейского инвестора - они крадут у громады, местного бизнеса, государства Украина. И вместо того, чтобы заниматься сопровождением инвестиций, “Привилегия” вынуждена была направить усилия на пресечение и документирование преступных действий. В ход идут угрозы, шантаж, поджоги и даже заказные убийства. В частности, жертвой должен был стать я», - сказал адвокат.

Погорелый добавил, что местная ОПГ давно «положила глаз» на набережную Затоки.

«Но в поселок пришли европейские инвестиции в лице эстонского инвестора Марселя Вихмана, который начал реализацию масштабного проекта по развитию туристической инфраструктуры и высказал готовность вложить в нашу страну более миллиарда гривен. «Привилегия» занялась юридическим сопровождением проекта», - пояснил он и добавил, что «именно поэтому основную войну, люди секретаря поселкового совета Вячеслава Бокия развернули против Вихмана».

Также, по его словам, «крышуют» ОПГ в Затоке одесские регионалы.

Представитель эстонского инвестора Тонно Вахк подтвердил информацию о попытках шантажа, а также рассказал о пропаже документов на строительство набережной.

«В начале этого года один из помощников мэра прислал мне в Фейсбук сообщение, что если мы не будем делиться с ними, то не будем работать вообще. Для меня это был шок - мы инвестируем в поселок, создаем рабочие места, платим налоги, привлекаем туристов, которые оставляют деньги в Затоке», - возмутился он.

В свою очередь, первый секретарь по экономическим вопросам посольства Эстонии в Украине Роман Винарчук заявил, что посольство внимательно следит за развитием ситуации и надеется, что власти Украины защитят законные интересы иностранных инвесторов и в даном конкретном случае, и вообще.

«Мы внимательно отслеживаем, как себя чувствует бизнес, потому что являемся своего рода проводниками наших инвесторов в Украине. И когда к нам обращаются за консультацией, стоит ли инвестировать в тот или иной регион или в ту или иную сферу, для нас прежде всего важен вопрос: насколько будут защищены инвестиции? Бюрократия и коррупция часто становились причиной, когда мы вынуждены были рекомендовать нашим бизнесменам выбрать страну с более благоприятными инвестиционными условиями. После Революции Достоинства мы ждали быстрых и результативных реформ, и ситуация в Затоке для нас знаковая. От нее будет зависеть, будем ли мы рекомендовать эстонскому бизнесу инвестировать в Украину», - отметил Винарчук.

Как сообщал УНИАН, 16 мая ночью в Одессе полиция задержала членов преступной группировки, которая занималась похищением людей, шантажом и убийствами. По словам главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе, за помощью к правоохранителям обратился адвокат, который занимает активную позицию в раскрытии преступных схем в сфере распределения земельных участков в курортных районах Одесской области. Заявитель сообщил, что получил в свой адрес угрозы в связи с его деятельностью - реализацией инвестпроекта по строительству набережной в Затоке.

В этой связи, глава полиции отметила, что в течение нескольких месяцев правоохранители документировали факт подготовки злоумышленников к совершению заказного убийства. Для задержания организаторов и посредников покушения несколько дней назад правоохранителям пришлось инсценировать убийство адвоката-заявителя.