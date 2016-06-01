Депутаты призвали Минэкономразвития до следующего заседания Кабмина подготовить решение о продлении действия сертификатов для регистрации импортируемых авто

Киев. 1 июня. УНИАН. Межфракционное объединение Верховной Рады “Депутатский контроль” призвало Министерство экономического развития и торговли до следующего заседания Кабинета министров подготовить решение о продлении до конца 2016 года действия сертификатов УкрСЕПРО, которые органы Министерства внутренних дел отказываются принимать при регистрации импортируемых автомобилей в связи со вступлением в силу с 10 февраля нормы закона о техническом регулировании, отменяющего действие сертификатов.

Об этом сообщил представитель объединения, народный депутат Украины Геннадий Кривошея на пресс-конференции в УНИАН.

“Сегодня больше 5 тысяч человек, по моим подсчетам, не могут поставить на учет свои транспортные средства. Собственники соответствующих компаний, которые проводили сертификацию транспортных средств, покупали их (сертификаты - УНИАН) у государственных учреждений с целью обеспечения своей деятельности, а сегодня столкнулись с тем, что их сертификаты вдруг утратили силу по непонятным основаниям, по одной причине - Министерством экономики в начале года не был введен переходный период для того, чтобы обычные люди использовали те сертификаты, за которые они заплатили деньги в бюджет. … Я хотел бы услышать, как глава подкомитета по техническому регулированию, что Минэкономики к ближайшей среде сможет вынести на заседание правительства проект постановления или хотя бы приказ, который продлит действие сертификатов по крайней мере до конца этого года”, - сказал он.

При этом Кривошея отметил, что количество органов, которые сейчас могут сертифицировать автотранспорт, сократилось со 112 государственных и частных предприятий до 6 госкомпаний, а стоимость сертификации выросла с нескольких сотен гривен до 3-5 тыс. грн.

В свою очередь, заместитель главы департамента технического регулирования Минэкономразвития Александр Гиленко, присутствовавший на пресс-конференции, подчеркнул, что ранее широкий спектр компаний, занимающихся сертификацией, фактически не проводили соответствующие тесты автомобилей, а лишь формально предоставляли огромное количество сертификатов, которое технически невозможно предоставить за ограниченный промежуток времени при соблюдении всех необходимых процедур.

“Именно эти органы, а их было около 120, выдавали сертификат за два часа после пересечения автомобилем границы. И именно в этих органах машина за два часа после пересечения границы “попадала” в Запорожье, где получала сертификат. Цена была 300 грн, в некоторых регионах цена была 150 грн. Почему так было? Потому что реально оценка сертифицируемых транспортных средств не проводилась. Они просто собирали деньги”, - отметил Гиленко.

Также чиновник подчеркнул, что по официальной информации от 6 органов, которые сейчас проводят сертификацию автотранспорта, информации об очередях нет, а средняя цена сертификации составляет 900-1200 грн.

“Почему было 150 грн? Потому что 150 грн - это без поездки автомобиля в лабораторию и без проведения каких бы то ни было процедур сертификации. Просто выдача документа. А это - безопасность граждан”, - сказал замглавы департамента Минэкономразвития.

При этом, по его словам, проблема признания сертификатов УкрСЕПРО действительно существует, и министерство готово содействовать введению переходного периода.

“Я абсолютно согласен, что вопрос переходного периода для сертификатов УкрСЕПРО нужно рассматривать. Однозначно, что этих сертификатов не будет вообще, но, учитывая большое количество обращений, это, видимо, нужно делать”, - отметил Гиленко.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля вступил в силу принятый еще в 2012 году закон о техническом регулировании, который предполагает реформирование системы государственной сертификации, в том числе ввозимых в страну транспортных средств. Ранее для растамаживания и регистрации автомобилей необходимо было получить сертификат технического соответствия в украинской системе сертификации УкрСЕПРО. Такие сертификаты выдавали аккредитованные государственные и частные учреждения. Однако вступивший в силу закон предполагает передачу данных функций от Министерства экономического развития к Министерству инфраструктуры и отмену действия этих сертификатов, что вызвало проблемы с регистрацией импортируемых авто в начале 2016 года.