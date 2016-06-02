Сегодня проходит интернет-голосование за новый состав Совета общественного контроля НАБУ

Киев. 2 июня. УНИАН. Сегодня проходит интернет-голосование за новый состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН главный разработчик системы голосования, председатель ОО «Электронная демократия» Владимир Флёнц, голосование за кандидатов началось в 9.00 и продлится до 21.00.

«Принять участие в этом голосовании может любой гражданин, проживающий на территории Украины. Проголосовать можно до 15 кандидатов, и в Совет общественного контроля войдут те кандидаты, которые наберут наибольшее количество голосов. Это уникальное событие для Украины, потому что сегодня это единственное интернет-голосование, которое признается и проводится официально... К сожалению, за год больше ни один орган центральной власти не пошел на такие шаги и никто не проводил интернет-голосование. Ни один совет общественного контроля не избирается так на открытом голосовании». – сказал он.

По словам Флёнца, такая система голосования была разработана волонтерами.

«Она абсолютно открытая и использует открытый протокол подсчета голосов. Любой проголосовавший может увидеть свой голос, увидеть, как он записан, и убедиться, что он был», - сказал он.

Как отметил Флёнц, уже проголосовали около тысячи человек. «Это хорошая активность. Я надеюсь, что к вечеру проголосуют еще тысячи людей, как это было в прошлом году», - сказал он.

В свою очередь, председатель первого Совета общественного контроля и «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин призвал всех присоединиться к голосованию.

«Мы специально настаивали на избрании Совета общественного контроля НАБУ в формате открытого интернет-голосования. Ключевым был элемент доверия к решениям этой власти. Доверие достигается тем, что люди понимают, кого избирают в этот совет. В голосовании прошлого года приняли участие 16 тыс. человек. Это беспрецедентно для избрания любого общественного совета», - сказал он.

Пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира напомнила, что Совет общественного контроля избирается на один год и в его состав входят 15 человек.

«Мы работаем по принципам прозрачности и открытости. Именно поэтому максимальное привлечение общественности к процессам, в том числе к подбору кадров является очень важным. Совет общественного контроля избирается на один год, состоит из 15 членов. В этом году в НАБУ поступило более 50 пакетов документов от общественных организаций. К участию в конкурсе допущено 29 представителей общественных организаций. Среди них, я надеюсь, мы можем найти наших партнеров на пути борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, в развитии Антикоррупционного бюро и взаимодействии с гражданским обществом, доверие и внимание которого к деятельности нашего бюро мы ценим», - подчеркнула она.

Олифира сообщила, что результаты голосования будут обнародованы на сайте НАБУ 6 июня.