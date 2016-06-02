Южнокорейский профессор прочитает в Украине лекции по внедрению учебной методики "Философия для детей"

Киев. 2 июня. УНИАН. Южнокорейский профессор Джинван Парк при поддержке международного фонда «Сокращение рисков» и Малой академии наук прочитает в Украине в июне ряд лекций для учителей и школьников по внедрению учебной программы методики «Философии для детей», которая поможет детям получить навыки критического мышления.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Малой академии наук Станислав Довгый.

«Мы очень благодарны, что профессор Парк нашел возможность и будет работать месяц в Украине. В программе предусмотрены десятки круглых столов, лекций, будет проведена летняя школа в Малой академии наук», - сказал он.

Костерин отметил важность научить детей мыслить критически и креативно, чему может поспособствовать методика «Философии для детей».

В свою очередь профессор Парк сообщил, что с помощью данной методики ученики сумеют более качественно формулировать свои суждения.

«С помощью этой методики мы развиваем навыки задавать вопросы, искать информацию. Мы уверены, что обучать этим навыкам мы можем с раннего возраста, даже с детского сада, потому что они требуют долгосрочных тренировок… Я считаю, что в Украине есть хорошая аудитория, чтобы внедрять эту методику. Украинские образовательные стандарты очень высокие, преподаватели имеют высокий уровень профессионализма, а ученики очень умные», - сказал Парк.

Тренер по методике «Философии для детей» Юлия Кравченко сообщила, что данная программа позволит воспитать новаторов в Украине.

«Это не академический курс философии. Здесь будут учить мыслить, высказывать собственное мнение, правильно задавать вопросы, комментировать, высказывать гипотезы, подводить итоги, оценивать. Занятия будут проходить в виде сократического диалога, где ученики будут на одном уровне с учителем, где не будет осуждений со стороны преподавателя», - подчеркнула она.

По словам главы фонда «Сокращение рисков» Владимира Костерина, Украине стоит обратить внимание на образовательный процесс в Южной Корее, который помог ей стать страной с развитыми высокими технологиями.

«Применение их опыта может позитивно изменить ситуацию в Украине как в экономическом плане, так и в социальном и политическом», - сказал Костерин.

Справка УНИАН. Методика "Философия для детей" была создана в 1970-х годах профессором университета Монклер американцем Мэтью Липманом.

Методика готовит молодежь к сознательному и ответственному участию в демократическом устройстве, которое побуждает самостоятельно принимать решения. Конечной целью программы является формирование критического и креативного мышления.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/65779