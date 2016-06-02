Экс-гитарист DZIDZIO анонсировал создание группы-двойника

Киев. 2 июня. УНИАН. Экс-гитарист и основатель группы DZIDZIO Олег Турко (Лесик) не исключает, что за несколько месяцев он создаст группу-двойник DZIDZIO.

Об этом Турко сообщил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Я с Кузьмой Скрябиным сделал Дзидзьо. Я могу сделать второго Дзидзьо и третьего, если нужно. Я задумался: а может мне действительно сделать второго Дзидзьо? Права на песни у меня есть. Почему бы и нет. Я найду того человека. Есть много двойников и пародистов. Я могу подыскать, а может уже и подыскал», - сказал он.

Также Турко сообщил причины выхода из группы.

«Разрыв в группе произошел не сегодня и не вчера. Он определенный период готовился. Я сначала не чувствовал, но это уже давно планировалось... Я являюсь владельцем 25% акций компании «Мейсон интертеймент», так как и Михаил Хома (солист группы DZIDZIO). Есть еще третий собственник, который имеет 50%. Торговая Марка DZIDZIO принадлежит Михаилу и мне поровну... Много было такого, где я не соглашался с чем-то. Я был всегда против того, чтобы использовать большие средства для статуса. Я сказал им, что они играют не в ту политику... Мне было комфортно, и я не собирался уходить из группы, а мне позвонили и сказали, что я уволен. Без моего заявления меня уволили из группы как гитариста, как бэк-вокалиста. На основании чего, я не понимаю. Они уволили потом всю группу. Через несколько дней их забирают обратно, но не берут меня. То есть технически меня отвергли как артиста, но как владельца - нет. Потому что весь репертуар, написанный Дзидзьо к песне «Птахоподібна», принадлежит 50 на 50 Мише и мне», - рассказал он.

Турко также отметил, что в свое время Скрябин сыграл решающую роль в создании группы DZIDZIO.

«Я решил, что поскольку Андрея нет, с которым мы все задумали, свою долю в компании, чтобы не было никаких споров, подарить его маме. Свои 25%. Я решил, что мне не нужны эти миллионы», - сказал он.

Турко также отметил, что в настоящее время намерен заняться сольным проектом «ЛесикСам».

«ЛесикСам» будет стопроцентно. Я уже готов

лю песни. И я сейчас больше задумываюсь над проектом DZIDZIO, ибо я много всего делал, то я рассуждаю в этом направлении. Я творческий человек и не умею ничем заниматься, кроме музыки. За месяц времени одно и другое реализуется», - резюмировал он.