В Киеве состоится международный ЛГБ-форум "КиевПрайд-2016" и Марш равенства

Киев. 6 июня. УНИАН. В Киеве на этой неделе состоится пятый международный ЛГБТ-форум «КиевПрайд-2016» и Марш равенства.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила директор международного ЛГБ-форума «КиївПрайд-2016» Анна Шарыгина.

Она отметила, что «КиевПрайд» - это международный форум геев, лесбиянок, бисексуальных и трансгендерных, транссексуальных людей.

«В этом году мы говорим о том, что «КиевПрайд» - также площадка и возможность для того, чтобы украинское общество, активисты из разных сфер могли встретиться с ЛГБТ-активистами и активистками, чтобы поговорить и выяснить все вопросы, которые имеются друг к другу», - сказала Шарыгина.

Директор форума отметила, что разработана масштабная программа прайд-недели, где предусмотрены различные мероприятия. Так, 7 июня состоится официальное открытие форума, где, в частности, состоится семинар-дискуссия для журналистов о том, как освещать события, связанные с жизнью ЛГБТ-людей. Также на форуме будет обсуждаться проблематика активности в целом, вопрос безопасности активистов, а также то, как ЛГБТ-сообщество может внести свой вклад в развитие украинского общества.

Так, планируется провести более 15 мероприятий, в частности, круглые столы, дискуссии, кинопоказы, тренинги и выставки.

«12-го числа прайд-неделя завершится Маршем равенства», - сказала Шарыгина.

В свою очередь, координатор Департамента Марша Руслана Панухник заявила, что Марш равенства является мирной демонстрацией и ставит целью затронуть вопрос реализации прав человека, в частности права на мирные собрания, недискриминации среди ЛГБТ-людей.

«В этом году ведущей темой «КиевПрайда» и Марша равенства является право на безопасность, которая необходима любому, каждому из нас в стране, которая находится в состоянии военного конфликта, безопасность для меньшинств и групп, которые испытывают на себе двойную дискриминацию за то, что они принадлежат к определенному меньшинству или этнической принадлежности», - сказала она.

Панухник добавила, что лозунгом «КиевПрайда» и Марша равенства является «Безопасность человека – развитие страны», ведь «только та страна и общество могут считаться развитыми и безопасными, когда в безопасности будет чувствовать себя человек из наиболее угнетенных групп, человек из меньшинств, которые не чувствуют себя в безопасности сейчас».

Она также отметила, что 8 июня будет сообщено о месте и времени проведения Марша равенства, который будет открытым мероприятием.

В то же время председатель совета ОО «Пидмога.инфо» Алексей Краснощоков подчеркнул, что их организация поддерживает «КиевПрайд-2016».

«Права человека должны быть соблюдены в отношении каждого человека, для каждой группы людей. Это и люди с инвалидностью, и какие-то национальные группы, которые у нас тоже дискриминируются, и ЛГБТ - сообщество, конечно», - сказал он и добавил, что такое движение необходимо поддержать.

Кроме того, начальник управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Киеве Игорь Бойко сообщил, что полицией совместно с организаторами Марша и Киевгоргосадминистрацией был проведен ряд инструктивных совещаний, где было оговорено место и время проведения мирного шествия.

«Главное управление Национальной полиции готово и обеспечит должным образом общественную безопасность и порядок во время мирного шествия», - заверил он.

Кроме того, Бойко подчеркнул, что безопасность на Марше будут обеспечивать около 6,5 тысяч правоохранителей.

Отвечая на вопрос о том, что сегодня в интернете было размещено заявление якобы от имени правоохранителей, которые отказываются защищать Марш равенства, Бойко подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

«Никаких действий Национальной полицией не совершается. Мы готовы и должным образом обеспечим безопасность и правопорядок во время проведения акции», - сказал он.