Украинские предприниматели призвали руководство страны принять кадровые решения в отношении руководства Фискальной службы и ускорить ликвидацию налоговой милиции

Киев. 7 июня. УНИАН. Украинские предприниматели призывают руководство страны обратить внимание на работу Государственной фискальной службы, проанализировать эффективность работы ведомства, принять кадровые решения в отношении руководства ГФС, а также ускорить ликвидацию налоговой милиции. Об этом заявили представители деловых кругов на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по мнению председателя Союза "Достоинство" Дмитрия Карпа, ситуация в стране в части развития отношения государства и налогоплательщиков остается крайне сложной и рискует обернуться всеукраинской забастовкой бизнеса.

«Мы наблюдаем то, что бизнес душат. Налоговая милиция стала узаконенным рэкетом. Мы катимся в пропасть», - уверен Карп.

Он подчеркнул, что сегодня никто не хочет инвестировать в Украину не из-за высоких налогов, а потому что безопасность бизнеса в части отношений налогоплательщиков и государства «в плачевном состоянии». «Инвесторы ищут другие площадки для своих бизнес-проектов, - сказал Карп. - И потому мы предлагаем и даже требуем от президента, премьер-министра уволить руководство ГФС и далее мы готовы предложить ряд конструктивных шагов».

Такими шагами Карп назвал ряд законопроектов, которые касаются поддержки безопасности ведения бизнеса в Украине. Документы, по словам Карпа, уже зарегистрированы в парламенте. Речь, в частности, идет о законопроекте о финансовой инспекции.

«Законопроект разработан коллективом народных депутатов (членов комитета по таможенной и налоговой политике - УНИАН), но пока, видимо, нет политической воли принимать этот законопроект, - сказал Карп. - Но помимо этого, есть целый ряд других законопроектов, которые касаются и административных обжалований решений (фискальных органов - УНИАН) в судах, и создания Единых реестров плательщиков, и других аспектов».

Вице-президент УСПП Юлия Дроговоз, также принимавшая участие в пресс-конференции, подчеркнула, что вопросы, которые поднимаются сегодня, поднимались и год назад, когда правительство Арсения Яценюка инициировало служебное расследование против бывшего руководства ГФС во главе с Игорем Билоусом.

«Вопросы, которые мы ставим, аналогичны тем, что мы ставили год назад. Ничего не изменилось», - сказала Дроговоз, подчеркнув, что ее точку зрения подтверждают и акты Счетной палаты о работе ГФС за 9 месяцев 2015 года. «Мы требуем проведения служебного расследования (на основании актов Счетной палаты - УНИАН)», - сказала Дроговоз.

Представители бизнеса подчеркнули, что свои взгляды они оформили в специальных письмах на имя президента, премьер-министра, глав представительства ЕС и посольства США. «Хочу обратиться также к самому бизнесу. К сожалению, бизнес привык платить (взятки - УНИАН) и только немногие готовы поднять голову. Мы хотели бы обратиться к ним (представителям бизнеса - УНИАН), чтобы они начали активнее защищать себя. Если до 20 июня (текущего года - УНИАН) не начнутся какие-то яркие маркеры для нас (в части эффективности работы ГФС - УНИАН), то приблизительно на 25-27 июня мы будем объявлять национальную забастовку. Мы пойдем к гаранту Конституции», - сказал Карп.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк, курирующий работу ГФС, отмечал, что пока не рассматривает вопрос увольнения главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. В то же время, он сказал, что к концу июня сформулирует основные цели, которые будут поставлены перед Насировым. И если эти цели не будут достигнуты, то тогда министр будет ставить вопрос о соответствии Насирова своей должности.

Министерство финансов Украины называет реформу Государственной фискальной службы, объединяющей налоговую и таможенную службы, своим приоритетом и обещает уже в ближайшие месяцы обнародовать результаты ряда антикоррупционных шагов, сделанных в рамках борьбы с коррупцией в органах власти.