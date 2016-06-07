Эксперты представили исследование экологической ситуации в Киевской области

Киев. 7 июня. УНИАН. Эксперты международного фонда "Сокращение рисков" и юридической компании "Имперетив плюс" на пресс-конференции в УНИАН представили результаты исследования Greenpeace и Института общественного здоровья им. Марзеева НАМНУ об экологической ситуации в Киевской области . В частности, о проблеме загрязнения окружающей среды в окрестностях полигона твердых бытовых отходов возле села Крюковщина в Киево-Святошинском районе.

«За последних лет 5 существования этой свалки Госэкоинспекция провела 6 проверок и ничего не установила. Приходят специалисты Министерства здравоохранения и говорят, что там критическая ситуация», - сказал правозащитник Сергей Еленин.

Он отметил, что Институт общественного здоровья им. О. М. Марзеева Национальной академии медицинских наук Украины предоставил исследование, согласно которому возле свалки зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. В частности, в грунтовых и поверхностных водах содержание никеля, кадмия и ртути превышает ПДК в несколько раз.

Еленин добавил, что с данными результатами он будет обращаться в правоохранительные органы с исками по должностным лицам, которые не должны были допустить такие нарушения.

Присутствующий на пресс-конференции директор института «Зеленой экономики» Вячеслав Потапенко сообщил, что выбросы крупнейшей энергогенерирующей компанией Киевской области - Трипольской ТЭС мелких частиц, которые включают кадмий, цинк, стронций, могут переноситься на расстояние до 12 километров, после чего оседают в грунте и накапливаются.

«Потом люди потребляют овощи из этого грунта, считая, что они потребляют экологически чистую продукцию», - сказал он. По его словам, в нашей стране устарела система экологического мониторинга из-за старого оборудования и несистемности проведения исследований.

Глава общественной организации «Современный мир молодежи» Владислав Шелоков предложил создать межведомственную правительственную структуру с участием общественности для контроля за экологической ситуацией как в Киевской области, так и в Украине в целом.

«Мы должны создать координационную платформу, которая будет работать с Министерством экологии, Министерством энергетики, Министерством образования, Министерством здравоохранения, Министерством финансов и Министерством экономического развития, для защиты прав граждан в экологической сфере», - отметил Шелоков.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов в марте высказало намерение усовершенствовать процедуру обращения с отходами в стране, внедрив механизм соблюдения иерархии при переработке отходов и принцип расширенной ответственности производителя вредной для окружающей среды продукции.

Также ранее украинские эксперты неоднократно отмечали, что нашей стране необходимо начать разработку стратегии по замене мощностей теплоэлектростанций, большинство которых отработали свой ресурс и выбрасывают большое количество вредных веществ в атмосферу, объектами возобновляемой энергетики, что снизит негативное влияние ТЭС на экологию и здоровье людей.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/65874