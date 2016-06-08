В Transparency International подчеркивают, что при отсутствии антикоррупционных судов подследственные НАБУ дела будут разваливаться в обычных судах

Киев. 8 июня. УНИАН. В представительстве неправительственной международной организации Transparency International в Украине отмечают, что без создания Специализированного антикоррупционного суда дела, подследственные Национальному антикоррупционному бюро, могут разваливаться в обычных судах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал исполнительный директор Transparency International-Украина Ярослав Юрчишин.

“У нас есть несколько очень четких задач. Первое - это максимально быстро создать антикоррупционный суд, который обезопасит от развала дела, которые ведут сейчас детективы Национального антикоррупционного бюро и которые сопровождает Специальная антикоррупционная прокуратура. Мы должны ввести эффективную верификацию бенефициарных владельцев, потому что наличие кого-то с Кипра как владельца украинской компании нас не удовлетворяет. Нам нужно понимать, в чьих интересах действует этот человек, и на международном уровне есть механизмы такой верификации”, - заявил Юрчишин.

Также он отметил необходимость активизации дела экс-президента Виктора Януковича, чтобы “этот кейс стал символом преодоленной коррупции, символом остановленной коррупции”.

В свою очередь, председатель правления ТІ-Украина Андрей Марусов обратил внимание на то, что еще в январе НАБУ задержала на взятке судью Дзержинского районного суда Харькова Сергея Лазюка. “Сейчас уже июнь, и суды до сих пор не могут определить, а какой именно суд должен рассматривать дело Лазюка. Это как раз аргумент в пользу того, что у нас должен быть Специализированный антикоррупционный суд”, - сказал Марусов.

Также он сообщил об исследовании, проведенном Transparency International в Украине, которое касалось судейского автопарка. По результатам исследования, самыми состоятельными судьями по обладанию дорогими машинами в Украине оказались судьи Киевского окружного апелляционного суда. Стоимость некоторых автомобилей достигает 100 тыс. долларов.

“Одновременно они в своих декларациях указывают, что они голые, как церковные мыши, у них ничего нет, там какая-то зарплата и все, больше ничего, кроме этих очень дорогих автомашин. Возвращаясь к повестке дня, о которой мы также говорили и президенту, и другим власть имущим, и министру юстиции сегодня, - мы очень все ждем внедрения этой базы электронных имущественных деклараций...”, - сказал Марусов.

Он подчеркнул, что одновременно с внедрением и открытием этой базы данных наступит административная и уголовная ответственность в случае, если чиновник предоставляет недостоверную информацию о своих доходах, а на самом деле, для примера, имеет дорогие автомобили.

“Только после того, как заработает этот уже давно выстраданный закон и будет внедрена эта база данных, будет уже конкретное наказание, потому что сейчас этого наказания нет за ложь в этих декларациях”, - заявил Марусов.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/65899