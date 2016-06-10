11 июня пройдет масштабный образовательный Форум ОСМД Киева и Киевской области

Киев. 8 июня. УНИАН Создание объединений совладельцев многоквартирных домов даст возможность доступа к государственным, местным программам международной технической помощи по реновации жилищного фонда, сообщила на пресс-конференции в УНИАН координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети Опора Татьяна Бойко

«Создание ОСМД позволяет привлекать деньги в ремонтный резервный фонд на мероприятия по энергосбережению. Только ОСМД имеет возможность доступа к государственным, местным программам международной технической помощи по реновации жилищного фонда. Также в ОСМД наиболее полно совладельцы могут реализовать свои права, контролировать поступление денег и свои расходы», - сказала Бойко.

Эксперт Центра поддержки совладельцев «ОСМД-ДА» Мария Осипчук сообщила на пресс-конференции, что после создания ОСМД можно привлечь на счета объединения дополнительные доходы, которые на данный момент направляются в ЖЭК.

«Например, тот самый интернет-провайдер. В каждом доме есть интернет, есть внутридомовая сеть, где проложена коммуникация, которая обеспечивает возможность предоставления жильцам услуги интернет-связи. За прокладку этих коммуникаций интернет-провайдер платит ЖЭКу. Соответственно, когда будет создано ОСМД, эти деньги за аренду внутридомовых сетей будут идти на счет ОСМД», - сказала эксперт.

Она отметила, что это те деньги, которые могут быть использованы на содержание дома и придомовой территории, и за счет этого вклад жильцов на содержание дома может быть значительно меньше, чем тариф, утвержденный органом местной власти.

Руководитель Школы ОСМД Андрей Саук сообщил на пресс-конференции, что объединение совладельцев многоквартирных домов – это лучший способ управления общей собственностью.

«ОСМД – это как демократия, есть недостатки, это не идеальная форма, но лучшей на данный момент в Украине нет. Поэтому ОСМД - лучший способ управления общей собственностью. Эта та форма, когда каждый совладелец может принимать участие в управлении, быть выбранным – это прямая демократия на месте», - сказал Саук.

Он также сообщил, что для тех людей, которые хотят больше узнать про ОСМД, которые хотят его создать, 11 июня в городе Бровары Киевской области будет проведен форум ОСМД Киева и Киевской области.

«На форуме будут выступать лучшие спикеры Украины по этой тематике. Не только по ОСМД, это и энергосбережение, и термомодернизация. Также будет место, где будут представлены компании, которые смогут предоставлять услуги ОСМД», - сообщил Саук.

Генеральным партнером форума виступает скандинавский городок Scandia.

Организаторы мероприятий - сообщество «Школа ОСМД Андрея Саука», консультационный центр «ОСМД-ДА» и KyivUrbanFest, модератор - Ирина Головатенко "УНИАН".

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2015 года в Украине вступил в силу Закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

Согласно документу, если жители многоквартирного дома, в котором не создано объединение совладельцев, до 1 июля 2016 года не приняли решение о форме управления, исполнительный орган местного совета назначит управляющего на конкурсной основе.