Экологи заявляют о бездействии прокуратуры и Госэкоинспекции Ивано-Франковской области при борьбе с незаконными застройками в парке "Гуцульщина"

Киев. 8 июня. УНИАН. Прокуратура и Государственная экологическая инспекция в Ивано-Франковской области бездействуют при борьбе с незаконными застройками в Национальном природном парке «Гуцульщина». Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

«В парке незаконно изымаются участки, строятся целые гостиницы и развлекательные комплексы. Все это видят: и прокурор, и областная Госэкоинспекция. Есть решения местных советов, что земля незаконно изъята у Национального парка. Никто ничего не делает», - сказал он.

Борейко отметил, что у парка было изъято около 40 участков, где уже построено 6 коттеджных комплексов.

«Иногда с помощью суда удается отбить атаки. Львовский апелляционный суд признал незаконным генеральный план, который предлагал Косовский районный совет по изъятию 20 тысяч гектаров. Однако по многим другим участкам таких решений судов нет», - добавил эколог.

Присутствующий на пресс-конференции исполняющий обязанности директора Национального парка «Гуцульщина» Василий Пророчук сообщил о том, что на парк проводились рейдерские атаки, по которым заведено 40 дел и прошло уже более 500 слушаний в судах.

«За этим стоят очень важные люди, которые хотят забрать его территорию и заниматься браконьерством… Но я как не давал раньше разворовывать землю, так и не дам, - сказал Пророчук. – Я не против построек баз отдыха, но нужно все проводить в законном порядке. Но незаконно отделять участки – это преступление».

Как сообщал УНИАН, экологи в мае заявляли о браконьерстве в парке «Гуцульщина». Борейко отметил, что на территории парка расположены несколько охотничьих вышек, рядом с которыми находится место прикормки диких кабанов, оленей и косуль. Кроме того, свинец, который используют охотники, вредит экосистеме парка при попадании в воду или землю.

Национальный природный парк «Гуцульщина» создан в 2002 году приказом президента Украины. Парк находится в Косивском районе Ивано-Франковской области и охватывает площадь 32,2 тыс. га, из которых 7,6 тыс. га находятся в постоянном пользовании парка, а 24,7 тыс. га включены в его состав без изъятия у землепользователей. На территории парка выделены зоны: заповедник, зона регулируемой рекреации, зона стационарной рекреации и хозяйственная часть.