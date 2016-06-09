Ассоциация лизинга Украины предупредила потребителей финуслуг об активизации мошенников

Киев. 8 июня. УНИАН. На лизинговом рынке Украины активизировалась деятельность компаний, которые злоупотребляют доверием клиентов, и под предлогом оказания услуг по финансовому лизингу создают на рынке ситуацию, когда клиенты теряют средства и не получают технику.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщила директор ассоциации лизинга Украины Марина Масич.

«Появился целый ряд компаний, которые выдают себя за лизинговые, которые зарегистрировались в Нацкомфинуслуг и с формальной точки зрения выполняют закон, но они не осуществляют функций лизинга», - сказала Масич.

По ее словам, эти псевдолизинговые компании собирают с клиентов платежи в размере 20-50% от стоимости купленной техники, которые изначально называют авансами за купленную технику, но затем оказывается, что клиенты выплатили административный взносы или плату за консультационные услуги.

«Этот платеж и есть мошенническим элементом, после которого все взаимоотношения с лизингодателем теряют смысл. Потому что, когда человек выясняет, что заплатил не часть тела будущего предмета лизинга, а услуги за оформление договора, он попадает в ситуацию, когда ему надо выплачивать либо весь кредит, либо выходить из этих правоотношений, но тут тоже много проблем. Когда клиент разрывает договор, он не получает права возмещения», - сказала она.

При этом, по ее словам, суды остаются на стороне так называемых лизингодателей, потому что договор был подписан добровольно.

Как пояснил директор лизинговой компании «Эска капитал» Антон Дядюра, клиенты привлекаются разного рода акционными предложениями, размещенными на интернет-ресурсах.

«Этот бесплатный сыр рекламируется в интернете, клиент обращается к ним и ведется на низкие цены… Если товар в объявлении дешевле на тысячи гривен, чем официальный прайс производителя, то стоит задуматься: что-то с этой техникой не так», - отметил он.

Он отметил, что кроме того, в договорах таких псевдолизинговых компаний не указываются конкретно сроки поставки товаров или указываются сроки год и больше.

Дядюра посоветовал клиентам, выбирая лизинговую компанию, оценивать, в первую очередь, ее репутацию.

«Лизинговая компания отбирает клиентов, оценивая риски. У любой компании есть процедура кредитной проверки. Лизинговая компания будет требовать от клиентов определенный пакет документов для предоставления кредита», - сказал он.

Дядюра добавил, что сумма административного платежа составляет 2-3% от стоимости техники в зависимости от лизинговой компании

«Если стоимость административного платежа 20-30%, то это имитаторы лизинговой компании», - сказал он.

Справка УНИАН. Лизинг - это вид финансовой деятельности, которая регулируется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Лизинг представляет собой долгосрочную аренду машин, оборудования, транспортных средств, производственных сооружений и другого с возможностью их последующего выкупа по остаточной стоимости.

Фото круглого стола в УНИАН: http://photo.unian.net/rus/themes/65909