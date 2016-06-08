Правовая база лизингового рынка морально устарела – Нацкомфинуслуг

Киев. 8 июня. УНИАН. Правовая база, регулирующая рынок лизинговых услуг, морально устарела и нуждается в модернизации.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Александр Залетов.

«Правовая база морально устарела и не отображает проблемы, которые возникли на этом рынке», - сказал он.

По его словам, поэтому Нацкомфинуслуг вместе с Ассоциацией лизинга Украины в 2015 года начала работу по обновлению порядка, регулирующего предоставление услуг лизингодателями.

«Мы ожидаем, что его изменение уменьшит те неприятности, которые сегодня есть», - сказал Залетов, добавив, что соответствующее положение будет зарегистрировано до конца осени.

Кроме того, по информации представителя Нацкомфинуслуг, регулятор совместно с профильной ассоциацией работает над внесением изменений в законодательную базу, которая будет регулировать этот вопрос на уровне Налогового кодекса, Уголовного кодекса и других законодательных актов.

Залетов также сообщил, что в реестре финансовых учреждений, имеющих право предоставлять лизинговые услуги, зарегистрировано 639 компаний, а общий объем услуг по финансовому лизингу на 31 марта составил 23,8 млрд грн, что на 31% меньше, чем на аналогичную дату 2015 года.

По словам представителя Нацкомфинуслуг, в первом квартале этого года в ведомство поступила 51 жалоба на действия участников лизингового рынка.

Также присутствовавшая на пресс-конференции директор Ассоциации лизинга Украины Марина Масич отметила, что в ассоциацию поступают тысячи жалоб от потребителей лизинговых услуг.

«51 жалоба – это только вершина айсберга, потому что часть обиженных клиентов пошла в суд, прокуратуру, МВД, часть борется своими методами, и только те, кто выбрал способ защиты с помощью комиссии, – это и есть эта часть. Но то, что мы отслеживаем, – это тысячи людей», – сказала Масич.

Как сообщал УНИАН, Ассоциация лизинга Украины предупредила потребителей финуслуг об активизации мошенников. Псевдолизинговые компании собирают с клиентов платежи в размере 20-50% от стоимости купленной техники, которые изначально называют авансами за купленную технику, но затем оказывается, что клиенты уплатили административные взносы или плату за консультационные услуги.

Справка УНИАН. Лизинг – это вид финансовой деятельности, которая регулируется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Лизинг представляет собой долгосрочную аренду машин, оборудования, транспортных средств, производственных сооружений и прочего с возможностью их последующего выкупа по остаточной стоимости.

Фото круглого стола в УНИАН: http://photo.unian.net/rus/themes/65909